Bad Camberg (pta017/25.03.2020/11:30) - Bad Camberg, 25. März 2020. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat einen US-amerikanischen Großkonzern als neuen Kunden gewonnen. Eine international operierende Investmentbank mit Hauptsitz in New York und mehreren zehntausend Mitarbeitern hat sich für die Softwarelösung "Serviceware Performance" (vormals cubus outperform) entschieden. Die Software soll vor allem an Unternehmensstandorten in den USA eingesetzt werden. Der daraus resultierende jährliche Umsatz für Serviceware im sechsstelligen Euro-Bereich setzt sich aus Lizenzeinnahmen und wiederkehrenden Maintenance-Erlösen zusammen. Serviceware konnte sich in der Ausschreibung gegen Wettbewerber vor allem aus Nordamerika durchsetzen.



Während die ursprüngliche Anforderung des Kunden sich primär auf ein Tool zum Reporting und der Analyse konzentrierte, differenzierte sich die Serviceware Lösung insbesondere durch die umfassenden Möglichkeiten des Financial Performance Management mit seinen vielfältigen Funktionen für Planung, Analyse, Reporting, Szenario-Management und Simulation in allen Bereichen der Unternehmenssteuerung.



Dirk K. Martin, CEO und Mitbegründer von Serviceware: "Jenseits des Umsatz- und Ergebnispotenzials hat dieser Großauftrag für uns natürlich eine strategische Komponente. Mit ihm können wir gleich zwei Ziele unserer Expansionsstrategie umsetzen, Internationalisierung und die zunehmende Adressierung von großen Konzernen als Kunden. Im aktuellen Markt- und Wettbewerbsumfeld sind wir grundsätzlich gut aufgestellt. Unsere integrierte und modulare ESM-Plattform bietet gleichermaßen Lösungen für die Verbesserung der Qualität, die Steigerung der Effizienz und die Analyse und Optimierung der Kosten von Serviceprozessen an. Dieses breite Spektrum zeichnet Serviceware aus und hebt uns ab. Je nach Marktphase setzen unsere Kunden dabei unterschiedliche Schwerpunkte".



Über Serviceware Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.



Kern des Portfolios ist die Serviceware Plattform mit den Softwarelösungen Serviceware Processes (helpLine), Serviceware Financial (anafee), Serviceware Resources (Careware), Serviceware Knowledge (SABIO) und Serviceware Performance (cubus outperform). Alle Lösungen können integriert, aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.



Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Servicestrategie bis hin zur Implementierung der Enterprise ServicePlattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services. Serviceware hat weltweit mehr als 900 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter vier der sieben größten deutschen Unternehmen sowie 11 DAX 30-Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 480 Mitarbeiter an 14 nationalen und internationalen Standorten. Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.



