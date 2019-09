Der Euro hat am Montag im späten europäischen Handel gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt, nachdem er zuvor weitgehend auf der Stelle getreten war. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1059 Dollar, in der Früh war er mit 1,1029 Dollar gehandelt worden.Trotz guter Konjunkturdaten hatte sich der Euro-Dollar-Kurs am Vormittag ...

