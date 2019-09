Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Benchmarkanleihen stoppten in der vergangenen Woche ihre Abwärtstalfahrt und zogen ein wenig an, so die Analysten der Nord LB.Die Verzinsung zehnjähriger deutscher Bunds habe wieder die Marke von -0,60% überschritten, die Rendite amerikanischer Treasuries mit gleicher Laufzeit habe kurzzeitig die Marke von 1,60% touchiert. Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen liege aktuell bei 220 Basispunkten. Die Zinskurve (10J minus 2J) in den USA weise einen Spread von knapp 4 Basispunkten auf. Bei den europäischen Benchmarkanleihen liege der gleiche Term Spread bei 25 Basispunkten. Die "Wiederbelebung" des britischen Parlaments nach der Verabschiedung eines Gesetzes, den No-Deal Brexit gegebenenfalls zu verschieben, habe die Aussichten durchaus ein wenig aufgehellt. Hinzu sei gekommen, dass die Schwierigkeiten der italienischen Regierung gelöst zu sein scheinen. ...

