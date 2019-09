Der Kurs der Lion E-Mobility-Aktie bewegt sich wieder deutlich nach oben, einstweilen bis an die 200-Tage-Durchschnittslinie. Sie hat sich in der Vergangenheit immer wieder als robuster Widerstand erwiesen. Gelingt der Aktie diesmal einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung ist zumindest wieder mehr Geld in der Kasse. Aber steht noch ein wichtiger Punkt aus ...

