Blackstone Resources AG (SWX: BLS) ("Blackstone") freut sich mitzuteilen, dass in Chile technische Analysen mit einer geophysikalischen Studie begonnen wurden. Diese Studie wurde in einer Anzahl von Minen-Konzessionen von Blackstone durchgeführt um eventuelle Lithium-Vorkommen aufzuspüren.

Früher in diesem Jahr hat das Tochterunternehmen der Blackstone, die Blackstone Resources Chile SpA, ein Abkommen mit einem nationalen Partner abgeschlossen und unterschrieben, um diese Konzessionen zu untersuchen. Diese Konzessionen umfassen rund 3'000 HEKTAREN; sie liegen in SALAR PAJONALES, in der Region von Tarapaca, Chile, und in der Nähe von anderen bekannten Lithium-vorkommen.

Innerhalb der nächsten Monate werden die verschiedenen Entwicklungsschritte dieses Projektes festgelegt und ausgeführt. Blackstone prüft ebenfalls weitere Investmentmöglichkeiten in Chile, um weitere Konzessionen zu entwickeln oder in naher Zukunft mit lokalen Partnern mit Lithium zu handeln

BLACKSTONE RESOURCES AG

Blackstone Resources AG ist eine schweizerische Holdinggesellschaft mit Sitz in Baar, Kanton Zug, die sich auf den Bereich Primärmetalle für den Batteriemarkt konzentriert. Darüber hinaus errichtet, entwickelt und betreibt sie Raffinerien für Gold und Batteriemetalle. Sie bietet direkte Beteiligungen an richtungweisenden Batteriemetalle an, da aufgrund der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen grosse Mengen dieser Metalle wie Kobalt, Mangan, Molybdän, Graphit, Nickel, Kupfer und Lithium. Blackstone Resources hat den neuen Batteriecode BBC entwickelt. Darüber hinaus hat Blackstone Resources ein Forschungsprogramm zu neuen Batterietechnologien für Festkörperbatterien und deren Produktionsverfahren gestartet.

Für weitere Informationen konsultieren Sie www.blackstoneresources.ch

