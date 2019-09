Die Wiener Börse hat am Montag erneut im Plus geschlossen. Der ATX stieg um 21,14 Punkte oder 0,72 Prozent auf 2.956,86 Einheiten. Der Leitindex knüpfte damit an die jüngsten Kursgewinne an. Schon an den vorangegangenen drei Handelstagen hatte er jeweils zugelegt. An den europäischen Leitbörsen trübte sich die Stimmung nach einer freundlichen Eröffnung am Nachmittag etwas ein.

Bei den Einzelwerten setzten sich die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) mit einem Plus von 3,40 Prozent auf 20,97 Euro an die Indexspitze. Auch die Papiere der Erste Group (plus 1,34 Prozent auf 30,22 Euro) und der Bawag (plus 0,88 Prozent auf 34,58 Euro) legten überdurchschnittlich zu. Ein Branchenvergleich zeigte Bankaktien europaweit als den stärksten Sektor.

Deutlich nach oben ging es außerdem die Aktien der Voestalpine , die 3,10 Prozent auf 21,94 Euro zulegten und damit den höchsten Stand seit einem Monat erreichten. Die Lenzing-Anteilsscheine gewannen 2,47 Prozent auf 89,20 Euro.

Dagegen setzten die Verbund-Titel ihre jüngste Abwärtsbewegung fort und verloren als schwächster Wert im prime market 3,11 Prozent auf 51,45 Euro. An den beiden vorangegangenen Handelstagen hatten sie bereits jeweils rund zwei Prozent eingebüßt. Zu Mittag hatte der Stromkonzern bestätigt, für die zum Verkauf stehenden Wasserkraftwerke des portugiesischen Strom- und Gaskonzerns EDP mitzubieten. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte dies unter Berufung auf Insider schon am vergangenen Donnerstag berichtet. Die Kraftwerke sollen einen Wert von mehr als 2 Milliarden Euro haben.

Bei den Nebenwerten stachen Palfinger mit einem satten Plus von 6,56 Prozent auf 23,55 Euro hervor und waren stärkster Wert im Segment prime market. Die Titel des Salzburger Kranherstellers erreichten damit den höchsten Stand seit zwei Wochen. Kursrelevante Nachrichten lagen dabei keine vor.

Über vier Prozent nach oben ging es für die Titel der Porr (plus 4,36 Prozent auf 20,10 Euro) und über drei Prozent legten die Zumtobel -Aktien (plus 3,11 Prozent auf 6,97 Euro).

Schwach zeigten sich dagegen die Flughafen-Wien-Aktien mit einem Minus von 1,04 Prozent auf 37,95 Euro. Das Unternehmen wird am morgigen Dienstag Verkehrsergebnisse für August vorlegen./dkm/ste/APA/jsl

ISIN AT0000999982

AXC0251 2019-09-09/18:03