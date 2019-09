Die Raiffeisenbank im idyllischen Gmund am Tegernsee in Bayern berechnet Kunden, deren Einlagen 100.000 Euro übersteigen, Negativzinsen. Dazu passt, dass die Bau-Zinsen, konkret die beliebten Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung, jüngst unter die Marke von 0,5% fielen. Ironischerweise geht das aus dem "Zinsbericht" des großen Hypoport-Konkurrenten (WKN: 549336) Interhyp vom 5. September hervor.

Gratis-Kredite sind somit nur noch ein stückweit entfernt. Klar, dass da viele auf die Idee kommen, im Immobilienbereich günstig via Darlehen zu finanzieren. Das kurbelt die Nachfrage auf dem Häuser- und Wohnungsmarkt an. In der Pole Position als Vermittler privater Baufinanzierungen: Hypoport AG, die gleichzeitig die Vermittlungsstrukturen digitalisiert. Der Schlusskurs der Hypoport-Aktie vom Freitag von 259,00 Euro entspricht gleichzeitig dem Allzeithoch der Aktie und immer mehr Sparkassen wie auch Volks- und Raiffeisenbanken optimieren ...

