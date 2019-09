ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kleinen Minus ist der schweizerische Aktienmarkt aus dem Handel am Montag gegangen.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 10.059 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 55,08 (zuvor: 51,12) Millionen Aktien.

Auf der einen Seite stützte die Hoffnung auf weitere Konjunkturstimuli der großen Zentralbanken. So erwarten die Volkswirte bei Nomura, dass die chinesische Notenbank die Zinsen in den kommenden zwei Wochen senken wird. In der laufenden Woche wird ein großes Maßnahmenpaket der EZB erwartet und für die kommende Woche ist eine Zinssenkung durch die US-Notenbank an den Märkten bereits fest eingepreist.

Auf der anderen Seite wurden die defensiven Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche verkauft, was einen Anstieg des Gesamtmarktes verhinderte. Die drei Titel büßten zwischen 0,4 und 2,1 Prozent ein. Nestle wurden belastet von der Abstufung durch die Deutsche Bank auf Hold von Buy. Dass Morgan Stanley das Kursziel für die Nestle-Aktie auf 120 von 105 Franken erhöht und die Einstufung Overweight bekräftigt hatte, fiel nicht ins Gewicht.

Die Gewinnerliste wurde von den Banken und Versicherern angeführt, die von wieder steigenden Anleihezinsen profitierten. Credit Suisse und UBS gewannen 2,5 Prozent und 2,3 Prozent. Swiss Life, Swiss Re und Zurich Insurance verbuchten Kursgewinne von 1,1 bis 1,7 Prozent.

Sika stiegen um 1,1 Prozent. Der Baustoffhersteller übernimmt Crevo-Hengxin in China, einen Hersteller von Dicht- und Klebstoffen auf Silikonbasis, die sowohl in der Industrie wie auch im Bausektor eingesetzt werden. Durch die Übernahme baut Sika die Präsenz in den beiden Zielmärkten Industry und Sealing & Bonding in China und in der Region Asien/Pazifik weiter aus.

Givaudan verloren 0,3 Prozent auf 2.733 Franken. Die Aktie profitierte nicht von der Hochstufung auf Kaufen durch Berenberg mit einem Kursziel von 3.150 Franken.

