Die Neufassung enthält einige wesentliche Änderungen, unter anderem in den Bereichen Leitungsauslegung, Steckverbinder, Blitz- und Überspannungsschutz und Überstromschutz. Aus aktuellem Anlass wird hier lediglich auf den Überstromschutz für Strings auf der Gleichstromseite einer PV-Anlage eingegangen. Verschiedene Veröffentlichungen [1,2] stellen die These auf, dass man unter bestimmten Bedingungen in PV-Anlagen entgegen der Norm auf gPV-Sicherungen verzichten sollte. Das wird dort explizit auch bei mehr als drei Strängen pro Wechselrichter empfohlen. Dies führt zur Zeit zu einiger Verwirrung bei den Planern und Betreibern.

Wichtig: Korrekte Dimensionierung

Als ein Argument gegen den Einsatz von Sicherungen wird angeführt, dass diese selbst zu Fehlern führen oder im schlimmsten Fall zum Brandauslöser werden können. Die Sicherungen dienen nicht nur dem Schutz der Module, Leitungen und Verbindungselemente, sondern im Besonderen auch dem Brandschutz. Eine Brandgefahr kann nur bei der Verwendung von nicht geeigneten Sicherungen hervorgerufen werden. Der in einer Veröffentlichung [1] gezeigte Brand wurde von einer für diese Anwendung absolut ungeeigneten Sicherung mit Teilbereichs-Charakteristik ausgelöst. Werden die falschen Sicherungen verwendet, besteht also große Gefahr.

Zum Einsatz kommen dürfen ausschließlich genormte und richtig dimensionierte gPV-Sicherungen nach IEC 60269-6 bzw. VDE 0636-6 (Bild 1). Hilfreiche Informationen für die Auswahl und Berechnung liefert u.a. der »Leitfaden für die Anwendungen von Sicherungen in Photovoltaikanlagen« (kostenlos erhältlich beim NH/HH-Recyclingverein, www.nh-hh-recycling.de).

Die Alterung der Sicherungen und Sicherungshalter stellt tatsächlich eine mögliche Fehlerquelle dar, denn die Alterung könnte dann den Betrieb einschränken oder unterbrechen. Gealterte oder durch unzulässige Strombelastung vorgeschädigte Sicherungen neigen zum Abschalten. Allerdings beträgt die Lebensdauer von Sicherungen viele Jahre.

Das Abschalten führt zu einem sicheren Betriebszustand und wird mit einer Sicherungsüberwachung sofort erkannt. Der Austausch ist einfacher und kostengünstiger als bei Leistungsschaltern, er dauert nur unwesentlich länger. Ein Leistungsschalter kann allerdings viele Male zurückgestellt werden, solange er nicht beschädigt wurde. Alterung, Störanfälligkeit und mechanische Defekte sind aber deutlich schwieriger zu erkennen. Sicherungs-Lasttrennschalter sind eine sinnvolle Kombination, sie erleichtern und beschleunigen den Austausch. ...

