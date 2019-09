DAX mit solidem Wochenstart, Continental erwägt Werksschließungen

Der DAX konnte am heutigen Montag das Kursniveau vom Freitag verteidigen und setzt damit den jüngsten Stabilisierungskurs fort. Für einen ruhigen Börsenhandel sorgten positive Konjunkturdaten und die Hoffnung auf eine weiter expansive Geldpolitik der Notenbanken.

Das war heute los. Zur deutschen Konjunktur gab es erfreuliche Nachrichten zu vermelden. Denn die deutschen Exporteure sind mit einem überraschenden Umsatzplus ins zweite Halbjahr gestartet. So stieg der Umsatz im Juli im Vergleich zum Juni um 0,7 Prozent. Gegenüber dem Juli 2018 erhöhten sich die Ausfuhren sogar um 3,8 Prozent auf 115 Mrd. Euro.

Ebenfalls für Zuversicht sorgte neben der vorläufigen Entspannung im Brexit-Streit auch die Aussicht auf die weiteren geldpolitischen Schritte der Notenbanken. Anleger hoffen darauf, dass die Europäische Zentralbank (EZB) am kommenden Donnerstag den Zins für Einlagen bei der Notenbank senkt. Außerdem wird hier auf eine Wiederaufnahme der Wertpapierkäufe spekuliert. In der nächsten Woche könnte dann die US-Notenbank ebenfalls eine weitere Zinssenkung beschließen, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag überraschend schwach ausfiel.

