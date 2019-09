Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re von 216 auf 239 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Rückversicherer profitiere von moderat steigenden Preisen im Schaden-/Unfallgeschäft, während sich die gefallenen Zinsen mit Zeitverzögerung negativ auswirkten, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei unter anderem durch Wachstum in neuen Geschäftsfeldern und Kostensenkungsmaßnahmen insgesamt auf einem guten Weg, das für 2020 angepeilte Ziel für den Jahresüberschuss zu erreichen./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 15:54 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / 16:38 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-09-09/18:45

ISIN: DE0008430026