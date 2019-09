IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, hat seine mehrfach ausgezeichnete Lösung MorphoWaveTM Compact um die Leistungsfähigkeit der Künstlichen Intelligenz (KI) erweitert. Dieser Durchbruch bringt nochmalige Verbesserungen der bislang schon überragenden Benutzerfreundlichkeit und Leistung der zuverlässigsten berührungslosen biometrischen Technologie.

IDEMIA hat bereits vor einigen Jahren mit MorphoWaveTM ein sehr sicheres und berührungslos arbeitendes biometrisches Zugangskontrollsystem auf den Markt gebracht und damit erfolgreich auf die Nachfrage in der Branche reagiert. Diese berührungslose 3D-Fingerabdrucktechnologie ist seitdem in aller Welt schnell zum Maßstab für große Organisationen geworden, denn die Kunden haben die Bedeutung und den Wert einer positiven biometrischen Identifizierung in Kombination mit hohem Durchsatz und Komfort erkannt. Mit der Markteinführung von MorphoWaveTM Compact im vergangenen Jahr hat das Unternehmen diese Führungsposition weiter ausgebaut. Ganz im Sinne der Philosophie von IDEMIA, überall berührungslose Zugänge zu ermöglichen, wurde diese innovative Lösung, die einen wahren Wendepunkt für die Branche markierte, schnell in einer Vielzahl von vertikalen Märkten umgesetzt.

Mit über 40 Jahren Erfahrung als Weltmarktführer in der Biometrie hat IDEMIA die Vorteile der KI erfolgreich mit seiner unübertroffenen Fachkompetenz in den grundlegenden biometrischen Verfahren kombiniert. Diese anhaltenden F&E-Investitionen haben zu einem weiteren großen Durchbruch in der Fingerabdruckidentifikation geführt und die Grenzen mit dem weiterentwickelten System MorphoWaveTM Compact, das jetzt auch durch KI unterstützt wird, nochmals erweitert.

Die neue, auf KI basierende integrierte Biometrie-Engine von IDEMIA ermöglicht eine Steigerung der Matching-Geschwindigkeit um 85%, was sich in einer Durchsatzsteigerung von 25% auf über 50 Personen pro Minute und Zugangspunkt bemerkbar macht. Die verwendeten Algorithmen erhöhen die Matching-Genauigkeit weiter, ermöglichen eine höhere Kapazität (bis zu 100.000 Benutzer bei One-to-Many-Identifikation) und bringen besonders hohen Nutzen, wenn schwierigste Fingerabdrücke verarbeitet werden müssen.

Kurz gesagt: Das Beste ist jetzt noch besser geworden…

Dieses neueste Update kann sowohl von neuen MorphoWaveTM Compact-Anwendern als auch von Bestandskunden genutzt werden ein weiteres Beispiel dafür, warum IDEMIA nicht nur Marktführer, sondern auch ein überaus zuverlässiger langfristiger Partner für biometrische Sicherheitslösungen ist.

Das KI-gestützte System MorphoWaveTM Compactwird auf der GSX (Global Security Exchange) vorgestellt, die vom 8.bis zum 12.September in Chicago stattfindet. Mit einer einfachen Handbewegung können die Besucher dort eine Lösung erleben, die ultimative Maßstäbe für berührungslose Zugänge setzt.

Yves Portalier, Executive Vice President des IDEMIA-Geschäftsbereichs Connected Objects, sagte: "Diese Technologie, die sich mit unglaublicher Geschwindigkeit weiterentwickelt, stellt eine ständige Herausforderung dar und definiert die Praktiken der Kunden immer wieder neu. Innovation und ständiges Erweitern der Grenzen des technischen Machbaren liegen in der DNA von IDEMIA. Diese jüngste Innovation ist ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft der biometrischen Identifikation. Sie ermöglicht es uns, ein führender Anbieter im Bereich Augmented Identity zu bleiben."

