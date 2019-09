Die osteuropäischen Börsen haben am Montag überwiegend zugelegt. Vor allem in Warschau herrschte zu Wochenbeginn gute Laune. Lediglich in Moskau trat der Leitindex letztlich nahezu auf der Stelle.

Der Warschauer Wig-30 zog um 2,14 Prozent auf 2476,74 Punkte an. Der breiter gefasste Wig stieg um 1,92 Prozent auf 57 682,47 Einheiten.

Eine Branchenbetrachtung präsentierte Energie- und Bankenwerte auf den Einkaufslisten der Anleger am weitesten oben. Die Aktionäre der MBank konnten sich über ein Kursplus von 5 Prozent freuen. Knapp dahinter zogen PGNiG (Polish Oil and Gas) um 4,9 Prozent an. Die Papiere des Schuheinzelhändlers CCC gewannen weitere 4,7 Prozent, nachdem sie bereits zum Wochenausklang um fast 4 Prozent gestiegen waren.

Der Bux legte um 0,43 Prozent auf 40 484,75 Punkte zu. In Budapest ging der jüngsten Aufwärtsschub damit weiter und der ungarische Leitindex verbuchte seinen vierten Gewinntag in Folge.

Unter den Schwergewichten absolvierten die Aktien von MOL mit plus 1,4 Prozent die auffälligste Kursveränderung. Die Anteilsscheine von MTelekom und die Papiere des Pharmakonzerns Gedeon Richter hingegen fielen um jeweils 0,6 Prozent.

Der PX legte um 0,14 Prozent auf 1033,49 Punkte zu. Nach einer schwachen Vorwoche mit vier Verlusttagen in fünf Sitzungen konnte der tschechische Leitindex damit ein wenig an Boden wiedergutmachen.

Zudem wurden starke Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht. Die Arbeitslosigkeit in Tschechien war im August im Jahresvergleich um 0,4 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent gesunken. 204 789 Menschen waren in dem 10,5 Millionen Einwohner zählenden Land ohne Job. Das entspricht dem niedrigsten August-Wert seit 1996.

Die Aktien der Finanzinstitute Komercni Banka und Moneta Money Bank fielen um 1,2 beziehungsweise 0,6 Prozent. Im Energiebereich rückten die Papiere von CEZ um 0,2 Prozent vor.

Der Moskauer Leitindex RTSI hingegen bewegte sich am Ende mit minus 0,03 Prozent auf 1340,14 Punkte kaum vom Fleck, nachdem er zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Anfang August erreicht hatte./ste/APA/la

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0268 2019-09-09/18:56