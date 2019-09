Capital Markets Day 2019 - LPKF erhöht Prognose und informiert Investoren und Analysten vor Ort in Garbsen DGAP-News: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung Capital Markets Day 2019 - LPKF erhöht Prognose und informiert Investoren und Analysten vor Ort in Garbsen 09.09.2019 / 19:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Garbsen, den 9.9.2019 - Nach der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den letzten zwölf Monaten will die LPKF Laser & Electronics AG ihre Performance weiter verbessern. Auf dem ersten Capital Markets Day des Laserspezialisten in Garbsen präsentierte der Vorstand den ca. 50 anwesenden institutionellen Investoren und Analysten die anspruchsvollen Wachstums- und Renditeziele des Unternehmens und die Umsetzung der eingeleiteten Veränderungen. Kurz vor Beginn der Veranstaltung hatte das Unternehmen seine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019 erhöht und die langfristigen EBIT-Margenziele ebenfalls angehoben. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet der Vorstand bei einer stabilen Entwicklung der Weltkonjunktur jetzt mit einem erhöhten Konzernumsatz zwischen 135 und 140 Mio. EUR (vorher: 130 und 135 Mio. EUR) und einer ebenfalls erhöhten EBIT-Marge zwischen 12 % und 14 % (vorher: 8 % und 12 %). Das entspricht einem ROCE zwischen 20 % und 25 % (vorher: zwischen 10 % und 15 %). In den Folgejahren will LPKF die Profitabilität weiter steigern und eine EBIT-Marge von mehr als 14 % (vorher: mehr als 12 %) erwirtschaften. "Wir sind als Hochtechnologie-Unternehmen sehr gut aufgestellt, um auch in Zeiten konjunktureller Unsicherheit von wichtigen Megatrends zu profitieren", sagte der Vorstandsvorsitzende Dr. Götz M. Bendele. Die laserbasierten Technologien des Unternehmens werden zum Beispiel in der Elektronikindustrie eingesetzt, um Bauteile präziser, schneller und materialschonender bearbeiten zu können. Zu diesen Megatrends gehört unter anderem die fortschreitende Miniaturisierung in der Elektronikfertigung und in der Mikrosystemtechnik. Christian Witt, seit September 2018 Finanzvorstand von LPKF, sieht ein wichtiges Etappenziel bereits erreicht: Das Unternehmen erwirtschaftet nachhaltig Gewinn und einen deutlich positiven Cashflow. Die Nettoverschuldung, die noch vor einem Jahr einen Betrag von 42,7 Mio. EUR ausmachte, wurde bis zum Ende des zweiten Quartals vollständig abgebaut. 'Wir haben gezielte Maßnahmen ergriffen, um auf der einen Seite das Wachstum in allen vier Segmenten zu steigern und auf der anderen Seite die Kostendisziplin zu wahren. Jetzt sehen wir Ergebnisse", sagte Witt. Als Schlüssel für die weitere Entwicklung sieht der Vorstand eine noch stärkere Kundenorientierung im Zusammenspiel mit der Innovationskraft des Unternehmens. 'Wir sind dann besonders erfolgreich, wenn unsere Lösungen unseren Kunden einen direkten Wettbewerbsvorteil verschaffen", sagte Bendele. LPKF investiert kontinuierlich ca. zehn Prozent des Umsatzes in die Forschung und Entwicklung; 80 Prozent der Produkte des Unternehmens sind jünger als drei Jahre. Auf dieser Basis will der Vorstand die Ertragskraft weiter steigern und in neue, transformative Technologien investieren. 'Das sind die besten Voraussetzungen für nachhaltiges profitables Wachstum, eine attraktive Kapitalrendite und Dividende", sagte Witt. In einer Reihe von Fachvorträgen erläuterten Mitarbeiter des Unternehmens die Herausforderungen der einzelnen Märkte und die Lösungen, die LPKF für seine Kunden entwickelt. Bereits seit über 40 Jahren hat das Unternehmen immer wieder völlig neue Produktionsmethoden in der Elektronikfertigung etabliert und damit althergebrachte Prozesse verdrängt. In allen vier Segmenten nimmt LPKF weltweit führende Positionen ein. Dr. Roman Ostholt, Managing Director des Segments Electronics, erläuterte den anwesenden Investoren die Vorzüge der hochpräzisen Lasertechnologien im Bereich der Leiterplattenproduktion. Von besonderem Interesse war die innovative LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching). Das Verfahren zur hochpräzisen Bearbeitung von ultra-dünnem Glas hat das Potenzial, den Einsatzbereich von Glas in der Mikrosystemtechnik deutlich zu erweitern. 'Zusammen mit unseren Kunden arbeiten wir mit Hochdruck daran, das Verfahren für ihre mikrosystemtechnischen Aufgaben zu qualifizieren. Parallel dazu errichten wir einen Produktionsreinraum in Garbsen, um dort für unsere LIDE-Kunden Produktionsdienstleistung zu erbringen", sagte Ostholt. 'Wir verstehen die Faktoren, die den wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden ausmachen", betonte Britta Schulz, Managing Director des Segments Development. In diesem Segment bietet LPKF Forschern und Entwicklern eine komplette Ausrüstung, um Leiterplattenprototypen sehr schnell, im eigenen Labor und ohne den Einsatz von Chemie herstellen zu können. Im Segment Solar liefert LPKF Lasersysteme zur Strukturierung von Dünnschichtsolarmodulen. Auch in diesem Bereich ist das Unternehmen Weltmarktführer. Die ultrapräzise Strukturierung mit LPKF-Lasersystemen macht es möglich, den Wirkungsgrad der Solarmodule signifikant zu erhöhen. Dadurch wird die Produktion von Solarstrom wettbewerbsfähiger, unabhängig von staatlichen Subventionen. 'Mit unserer Scriber-Technologie leisten wir einen realen Beitrag zum Schutz des Klimas und betreiben gleichzeitig ein sehr erfolgreiches Geschäft", sagte Jürgen Bergedieck, Managing Director der Segments Solar. Über LPKF Die LPKF Laser & Electronics AG ist auf die Herstellung von Lasersystemen zur Mikromaterialbearbeitung spezialisiert und weltweit in mehreren Bereichen führend. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000). Kontakt: Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations 09.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Osteriede 7 30827 Garbsen Deutschland Telefon: +49 (0) 5131 7095-0 Fax: +49 (0) 5131 7095-95 E-Mail: investorrelations@lpkf.com Internet: www.lpkf.com ISIN: DE0006450000 WKN: 645000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 870877 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 870877 09.09.2019 ISIN DE0006450000 AXC0272 2019-09-09/19:34