In den letzten Jahren strebten viele junge Unternehmen - wie CrowdStrike (WKN: A2PK2R) - an die NASDAQ. Die meisten von ihnen wurde freudig begrüßt und so gingen die entsprechenden Aktien durch die Decke. Trotzdem kennen leider nur sehr wenige Anleger in Deutschland solche Top-Performer wie Coupa Software, CyberArk Software, MongoDB, Okta, Roku, Splunk, The Trade Desk, Twilio oder Workday.

Doch inzwischen können deutsche Anleger wohl langsam sogar von Glück sprechen, dass sie diese Titel (noch) nicht kennen. Denn in den letzten Tagen und Wochen kam es gerade bei diesen bisherigen Top-Performern zu regelrechten Sell Offs. So verlor mancher dieser Top-Performer in wenigen Wochen -25% und mehr an Wert - und noch scheint eine Bodenbildung nicht absehbar. Ja, das trifft auch auf CrowdStrike zu.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Daher schauen wir uns heute gemeinsam das Unternehmen CrowdStrike an und versuchen abzuschätzen, auf welchem Kursniveau die Aktie wieder kaufenswert sein könnte. Lassen Sie uns daher an dieser Stelle auch gar nicht mit langem Vorgerede aufhalten, sondern sofort zur Sache kommen. Was also macht CrowdStrike? Nun, das Unternehmen ist ein Spezialist im Bereich der Cyber Security.

Unternehmensprofil und Geschäftsentwicklung

Konkret bietet die Gesellschaft eine Bedrohungsanalyse sowie darauf basierend Lösungen zur Abwehr von Cyberattacken und zur Endgerätesicherheit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...