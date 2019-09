FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat anlässlich der Automesse IAA seinen vollelektrischen Kompaktwagen ID.3 vorgestellt und damit den Startschuss für die Elektro-Offensive gegeben. "Ein Volkswagen, der das Elektroauto von der Nische in die Mitte der Gesellschaft bringt und für jeden erreichbar macht", bezeichnete VW-Chef Herbert Diess den Hoffnungsträger des DAX-Konzerns anlässlich der Weltpremiere.

Der ID.3 soll zum Erfolgsmodell für die Wolfsburger werden und in die Fußstapfen des Käfers und Golfs treten. Der Wagen wird ab Ende 2019 produziert und soll ab Mitte 2020 ausgeliefert werden. Die drei verschiedenen Batterien sollen Reichweiten von 330 bis 550 Kilometern ermöglichen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern setzt VW stärker auf vollelektrische Autos. In den nächsten Jahren sollen deswegen weitere Stromer auf den Markt kommen - bis 2025 will VW Weltmarktführer in der Elektromobilität sein. Im Rahmen der Elektro-Offensive des Zwölfmarken-Konzerns hat Audi bereits den SUV E-Tron auf den Markt gebracht, Porsche hat vor wenigen Tagen die Weltpremiere des vollelektrischen Sportlimousine Taycan gehabt.

"Bis 2028 werden wir fast 70 neue Elektro-Autos auf den Markt bringen", sagte VW-CEO Diess während der VW-Group-Media-Night zur IAA. "In rund zehn Jahren wird Europa und China fast jedes zweite Konzernfahrzeug ein Elektro-Auto sein", so Diess.

Diess fordert mehr Unterstützung von Politik

Mit dem ID.3, der mit der günstigsten Ausstattung unter 30.000 Euro kosten soll, geht VW auch beim Thema Klimaschutz neue Wege. "Der ID.3 ist das erste bilanziell CO2-neutrale Elektroauto der Welt", betont der VW-Chef. Die Herstellung der Batteriezellen, die Fahrzeugproduktion und das Laden der Batterie könne mit 100 Prozent Grünstrom ablaufen, die gebrauchten Batterien könnten wiederverwertet werden.

Um der Elektromobilität schneller zum Durchbruch zu verhelfen, forderte Diess von der Politik stärkere Unterstützung. So müsse etwa der Aufbau von Ladeinfrastruktur vereinfacht und beschleunigt werden. Dazu gehöre auch, dass der Förderansatz für E-Mobilität auf Gebrauchtwagen ausgeweitet werde. Damit die E-Mobilität auch bei Geringverdienern ankomme, müsse unter anderem ein Mobilitätsfonds für Elektromobilität eingerichtet werden, der beispielsweise kostenfreies Laden für Autos unter 20.000 Euro ermögliche.

Zur Automesse in Frankfurt präsentiert VW auch erstmals das neue Firmenlogo. Reduziert auf die grundlegenden Bestandteile und in flacher 2-D-Optik soll es flexibel einsetzbar sein.

September 09, 2019

