Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat am Wochenende seine Mobilfunkstrategie vorgestellt. Mit einem "5-Punkte-Plan" will die Bundesregierung eine flächendeckende, leistungsstarke Mobilfunkversorgung in Deutschland sicherstellen. Im Rahmen der nun vorgestellten Mobilfunkstrategie...

Den vollständigen Artikel lesen ...