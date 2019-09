Eine der in den USA aktuell am stärksten diskutierten Unternehmen ist WeWork. Grund hierfür ist sicherlich auch der wohl in Kürz anstehende Börsengang (IPO). Allerdings sollten Anleger bei diesem IPO gut aufpassen. Denn dieser steht meines Erachtens unter keinem besonders guten Stern und könnte am Ende ein ähnlicher Reinfall wie die Börsengänge von Lyft oder Uber werden. Die Masse der Anleger liegt halt meistens falsch.

Doch was macht eigentlich WeWork und wo genau liegen die Risiken? Nun, eigentlich ganz einfach. WeWork ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das man im weitesten Sinne sogar der Immobilienbranche zuordnen könnte. Denn die Gesellschaft entwirft, baut und kauft Immobilien und vermietet diese dann an Unternehmen. Zunächst einmal nichts besonderes, könnte man meinen. Aber eine Besonderheit gibt es dann doch.

Denn bei WeWork können Unternehmen sogar einzelne Büroarbeitsplätze und diese sogar nur zeitweise anmieten. Dies kommt natürlich besonders bei kleinen Startups, die normalerweise nicht im Geld schwimmen, sehr gut an. So mieten diese gerne Arbeitsplätze via WeWork an. Aber auch größere Unternehmen greifen zuletzt verstärkt zu solchen Shared Workplaces, um so besser auf eine wirtschaftliche Schwächephase reagieren zu können.

