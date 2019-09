Peking (ots/PRNewswire) - Chery ist eine der ersten unabhängigen Automobilmarken Chinas, die auf dem internationalen Markt tätig ist und konzentriert sich stark auf den arabischen Markt.



Im Jahr 2001 Chery sein erstes Auto nach Syrien. Aktuell ist Chery auf den arabischen Märkten Saudi Arabiens, des Irak, der Vereinigten Arabischen Emirate, Ägyptens, Algeriens und Syriens präsent und hat in der Region vier Fertigungsstandorte und drei Joint-Ventures eingerichtet.



Während des Gipfels präsentierte Chery der Welt außerdem seine internationalen Erfolge, einschließlich der Marktleistung in den arabischen Ländern, sein internationales Forschungs- und Entwicklungslayout und sein internationales Qualitätsmanagementsystem, wodurch die chinesische Automobilmarke der Welt ihre internationale Entwicklung präsentierte.



Der chinesisch-arabische Geschäftsgipfel, der seit 2015 abgehalten wird, ist eine Wirtschafts- und Handelskooperation und Austauschplattform, die zusammen vom China Council for the Promotion of International Trade und der Volksregierung der autonomen Region Ningxia geschaffen wurde.



Den Original-Link finden Sie hier: https://en.imsilkroad.com/p/308201.html?from=singlemessage



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971420/New_Tiggo_8_of_Chery.jpg



Pressekontakt:



Silvia

+86-151-1792-5061



Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4370554