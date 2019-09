New York (ots/PRNewswire) - Neueste Einstellung in der C-Führungsebene bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung und Fachkenntnis in das Unternehmen für digitale geschäftliche Transformation ein



Publicis Sapient, die Zentrale der Publicis Groupe für digitale Unternehmenstransformation, hat heute die Ernennung von Kristi Erickson als Global Chief Talent Officer bekannt gegeben. Kristi Erickson wird direkt Nigel Vaz unterstellt sein, dem CEO von Publicis Sapient, um eine Grundlage für den Erfolg künftiger Generationen der Leitung aufzubauen und die Schaffung einer integrierten Talentfunktion hoher Leistung zu gewährleisten, die im Unternehmen für strategische Ergebnisse sorgt.



"Wir sind höchst erfreut darüber, Kristi Erickson als Chief Talent Officer einstellen zu können. Ihre umfassende Erfahrung und Fachkenntnis entsprechen unserer unternehmerischen Zielsetzung, unseren Kunden zu digitaler Kompetenz zu verhelfen, um ihren Kunden besser zu dienen und künftig erfolgreich zu sein", sagte Nigel Vaz, CEO von Publicis Sapient. "Ihr Engagement für Inklusion und Talententwicklung wird entscheidend dazu beitragen, die Werkzeuge für den Erfolg unserer 20.000 Mitarbeiter weltweit bereitzustellen."



Kristi Erickson ist eine erfolgreiche Fachkraft mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in Unternehmen und Zusammenarbeit mit Führungskräften der C-Ebene in der Entwicklung und Förderung von Talent- und Kulturstrategien für die geschäftliche Strategie. Vor ihrem Beitritt bei Publicis Sapient war Kristi Erickson in der Rolle des Chief People Officer in Vertikalen, für Regionen und horizontale Dienstketten tätig.



Kristi Erickson war 25 Jahre bei Accenture tätig, in einer Zeit umfassenden Wachstums und umwälzender Veränderungen. Sie war Partner und hatte Positionen wachsender Verantwortung inne, darunter als Executive Director of Human Resources (HR) für Accentures Service Line "Global Systems Integration & Technology", wo sie für die Strategie im Personalwesen und Umsetzung für mehr als 100.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt verantwortlich war. Des Weiteren war sie als Executive Director im Personalwesen der Region Nordamerika für die Strategie des Humankapitals für 37.000 Mitarbeiter in den USA und Kanada zuständig und leitete ein Team im Personalwesen von mehr als 550 Mitarbeitern, um diese Strategien in einem Zeitraum großer Umwälzungen umzusetzen. Zudem war sie Mitglied des Talent Management Board von Accenture.



"Ich bin höchst erfreut, mit Nigel Vaz arbeiten zu können und Teil des Teams von Publicis Sapient zu werden", sagte Kristi Erickson. "Ich freue mich auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unserem Führungsteam, um starke und enge Teams der Weltklasse zu formen, die unseren Klienten dabei helfen, ihre Zukunft zu bewältigen, und zudem sinnvolle Arbeit und Erfahrungen für unsere Mitarbeiter zu schaffen und Publicis Sapient zu einem inklusiven und gerechten Arbeitsplatz zu machen, an dem alle Mitarbeiter lernen, wachsen und sich entwickeln können."



Kristi Erickson verfügt über umfassende Erfahrung im Aufbau und der Führung von Teams der Weltklasse, die weltweit Programm und Betrieb umsetzen, um geschäftliche Ergebnisse voranzubringen. Sie ist Fürsprecherin und Akteurin für einen inklusiven und gerechten Arbeitsplatz.



Informationen zu Publicis Sapient



Publicis Sapient ist ein Partner für digitale Transformation und unterstützt etablierte Unternehmen dabei, digitale Lösungen zu entwickeln, sowohl in ihrer Arbeitsweise als auch in der Art und Weise, wie sie ihre Kunden bedienen. Durch eine Start-up-Mentalität und moderne Methoden erschließen wir Wert, indem wir Strategie, Beratung und Kundenerfahrung mit flexibler Technik und kreativen Problemlösungen verbinden. Als digitale Pioniere mit 20.000 Mitarbeitern und 53 Niederlassungen auf der ganzen Welt ermöglichen uns unsere Erfahrungen in den Bereichen Technologie, Datenwissenschaft, Beratung und Kundenzentrierung - kombiniert mit unserer Kultur der Neugierde und Beharrlichkeit -, das Geschäft unserer Kunden zu beschleunigen, indem wir die Produkte und Dienstleistungen entwickeln, die ihre Kunden wirklich schätzen. Publicis Sapient ist die Zentrale der Publicis Groupe für digitale Unternehmenstransformation. Weitere Informationen erhalten Sie unter publicissapient.com.



