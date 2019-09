Ogden, Utah (ots/PRNewswire) - MarketStar, ein Unternehmen der Wasatch-Gruppe, gab bekannt, dass es Product2Market, eine führende europäische Agentur für Vertriebsinnendienste und Vertriebsentwicklung, übernommen hat, die Wachstumsunternehmen bei der Steigerung ihrer Umsätze unterstützt. Durch die Fusion kommen zwei führende Unternehmen für die Vertriebsförderungen zusammen, MarketStar und Product2Market, sodass ein globaler Marktführer für ausgelagerte Vertriebslösungen entsteht.



Das 2010 gegründete Product2Market hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland und hat sich zum führenden Unternehmen für vertriebsorientierte Organisationen entwickelt, die ihren Marktanteil in allen europäischen Märkten steigern möchten. Durch die Fusion wird das Engagement von MarketStar in Europa bestätigt, und die Fähigkeiten und das Liefermodell des Unternehmens zur Unterstützung von Unternehmen, deren Schwerpunkt aus Wachstum liegt, werden weiter gestärkt. Product2Market wird vollständig in MarketStar integriert.



"Wir freuen uns, ein Teil von MarketStar zu werden", erklärt Anthony Byrne, Geschäftsführer der neuen Niederlassung von MarketStar in Europa. "MarketStar schaut auf eine 30jährige Geschichte herausragender Ergebnisse für die Kunden zurück. Das Unternehmen überzeugt wertvolle Technologiekunden aus der ganzen Welt und arbeitet mit ihnen zusammen. Wir sind fest davon überzeugt, dass diese Fusion unsere Strategie für den Aufbau eines Unternehmens stützen wird, das ein globaler Marktführer für Vertriebsdienstleistungen für Branchen mit großem Wachstumspotenzial sein wird."



Das weltweit agierende Unternehmen MarketStar wurde 1988 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.200 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Der globale Hauptsitz befindet sich in Ogden, Utah. Die Erweiterung durch die Niederlassung in Dublin stärkt die Position des Unternehmens sowohl in Europa als auch international. MarketStar ist so besser in der Lage, vorhandene Kunden zu bedienen und neue Kunden anzuziehen, die global tätig werden möchten.



"Wir versuchen das internationale Wachstum für unsere Kunden und Mitarbeiter zu beschleunigen. Und durch die Übernahme von Product2Market haben wir die Gelegenheit, unsere Position auf dem europäischen Markt zu festigen und unsere Aktivitäten auf globaler Ebene zu auszubauen. Darüber hinaus erhalten wir besseren Zugriff auf den großen Talentepool in Irland", erklärt Keith Titus, Präsident und Geschäftsführer von MarketStar "Die Kombination der Erfahrung von MarketStar mit dem Aufbau skalierbarer Umsatzsteigerungsprogramme mit den fundierten Kenntnissen zu Europa von Product2Market wirkt wie ein Zündfeuer für unsere allgemeine Wachstumsstrategie. Das ist ein großer Gewinn für unsere Kunden."



"Unsere Kunden freuen sich, dass wir erstklassige Services und Produkte schnell und effektiv auf internationaler Ebene und insbesondere in Europa bereitstellen und dabei großartige Talente anziehen und behalten", erklärt Paul Grant, Leitender Kundenbetreuer bei MarketStar. "Unsere Kunden schätzen sehr, dass wir unseren strategischen Wachstumsplan weiter verfolgen und für sie neue Märkte und neue Möglichkeiten erschließen."



Dank einer strategischen Partnerschaft über drei Jahre und mehrerer gemeinsamer Kunden bestand bereits eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den beiden Unternehmen. Das aktuelle Managementteam von Product2Market und die Mitarbeiter werden weiterhin Mitglieder der MarketStar-Familie sein.



INFORMATIONEN ZU MARKETSTAR



Mit seinen innovativen Vertriebslösungen und seinen direkten und indirekten Business-to-Business(B2B)-Vertriebsprogrammen verwandelt MarketStar (www.marketstar.com) Lead-Kunden in regelmäßige Umsätze. Mit einer Mischung aus Sprachangeboten, digitalen Lösungen und Vor-Ort-Aktivitäten hat MarketStar Tausende von Produkten und Services für die größten und innovativsten Unternehmen auf der ganzen Welt eingeführt, verkauft und unterstützt. Das im Jahr 1988 gegründete MarketStar ist Vorreiter in der Branche der ausgelagerten Vertriebsaktivitäten und hat heute weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Der globale Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Ogden, Utah.



INFORMATIONEN ZUR WASATCH-GRUPPE



Die Wasatch-Gruppe (www.wasatchgroup.com) ist eine Unternehmergesellschaft im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar, das ein diversifiziertes Portfolio auf nationaler Ebene anbietet. Hierzu gehören z. B. erhebliche und erfolgreiche Investitionen in Immobilienentwicklung, Bau, Immobilienmanagement, Verbraucher-Business-to-Business und Garantiekapital. Wasatch wurde 1988 von Dell Loy Hansen gegründet und hat seit mehr als 30 Jahren seinen Hauptsitz in Utah. Wasatch schaut auf Erfolge im Finden und Unterstützen von Unternehmen mit großem Potenzial zurück und ist stolz darauf, dass es langfristige Partnerschaften eingeht, um das Leben anderer Menschen positiv zu verändern.



