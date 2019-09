US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Im Gegenzug zogen die Renditen an. Auch in Europa verloren Staatsanleihen an Wert. Dies- und jenseits des Atlantiks spekulierten Anleger, dass die Europäische Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag ihre bereits sehr expansive Geldpolitik weniger stark lockern könnte als allgemein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...