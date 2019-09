Neuer Blog-Artikel: Die drei Säulen profitablen Tradings (JK-Trading.com) - Der DAX ist alles in allem unspektakulär in die neue Handelswoche gestartet, hangelt sich mehr und mehr an die Region um die August-Hochs um 12.270/300 Punkte heran. Mit Ausblick auf die am Donnerstag stattfindende EZB-Leitzinsentscheidung gehe ich auch weiter davon aus, dass das Abwärtspotential im deutschen Leitindex grundsätzlich ...

