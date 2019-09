Triton Digital, der globale Marktführer für Technologien und Dienste in der digitalen Audio- und Podcastbranche, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen mit Frequency, der ersten Creative Management Platform im Bereich des digitalen Audio, zusammengetan hat, um Herausgebern in der digitalen Audiobranche Tools der nächsten Generation für die Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von Werbemitteln zu bieten. Die Creative Management Platform (CMP) von Frequency ergänzt den Tap-Werbeserver und den a2x-Marktplatz von Triton.

Durch die Integration der Creative Management Platform von Frequency in die Triton-Lösung wird das Werbeproduktangebot der Herausgeber für Werbetreibende deutlich verbessert. Zudem werden optimierte Werbeverfahren ermöglicht. Mit Tools, die den gesamten Lebenszyklus einer Werbeanzeige von der Erstellung bis zur Bereitstellung unterstützen, erleichtert es Frequency den Herausgebern von Triton, Werbung in großem Maßstab zu erstellen und bereitzustellen.

Frequency nutzt auch Daten, um personalisierte Audiowerbung zu erstellen, die Verteilung von Werbeanzeigen zu steuern und Werbung leistungsbasiert bereitzustellen. Dank dieser Funktionen können Herausgeber bis hin zum finalen Werbemittel Entscheidungen in Echtzeit treffen, um das Hörerlebnis für ihr Zielpublikum proaktiv zu optimieren.

"Wir sind begeistert, mit Triton Digital, einem der zentralen Technologieanbieter für digitales Audio, zusammenzuarbeiten", sagt Pete Jimison, CEO bei Frequency. "Wir sind stolz, dass wir unsere Lösungen im Rahmen dieser Partnerschaft schnell im Ökosystem bereitstellen und auf diese Weise die Audiowerbung für Herausgeber, Werbetreibende und Zuhörer deutlich verbessern können."

"Frequency schreibt das nächste Kapitel der Audiowerbung, in dem die Kombination aus Daten und Werbemittel die Werbeerfahrung optimiert", so John Rosso, President, Market Development bei Triton Digital. "Zudem wird die einzigartige Creative Management Platform für digitales Audio von Frequency Arbeitsabläufe bei Käufern und Verkäufern deutlich vereinfachen."

Frequency ist am 11.und 12.September zusammen mit Triton Digital auf der DMEXCO in Köln, Stand E-041 in Halle 6.

Über Triton Digital

Triton Digital ist der globale Marktführer für Technologien und Dienste in der digitalen Audio- und Podcastbranche. Mit Geschäftstätigkeiten in mehr als 40 Ländern stellt Triton innovative Technologien bereit, die es Rundfunkanstalten, Podcastern und Online-Musikdiensten ermöglichen, ihr Publikum aufzubauen, ihr Einkommen zu maximieren und ihren täglichen Betrieb zu optimieren. Zudem untermauert Triton die globale Online-Audiobranche mit Webcast Metrics, dem führenden Online-Audiomessdienst. Vor dem Hintergrund von beispielloser Integrität, Spitzenleistungen, Teamwork und Rechenschaftslegung ist Triton weiterhin bestrebt, Audio, Zuhörer und Werbetreibende miteinander zu verbinden, um das Wachstum der globalen Online-Branche kontinuierlich voranzutreiben. Triton Digital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von The E.W. Scripps Company (NASDAQ:SSP). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.TritonDigital.com.

Über Frequency

Frequency ist die erste Creative Management Platform (CMP) im Bereich des digitalen Audio, die Herausgebern und Werbetreibenden eine bessere Steuerung des Lebenszyklus von Werbemitteln im Bereich der Audiowerbung bietet. In den Bereichen Erstellung und Bereitstellung von Werbeanzeigen sowie Messung bietet Frequency die Tools, die für effizientere Werbeverfahren und effektivere Audiowerbung sorgen. Frequency kombiniert Daten und Werbemittel, um Audiowerbung personalisieren zu können und Werbetreibenden Informationen an die Hand zu geben, anhand derer sie intelligentere Entscheidungen in puncto Werbemittel und Zielgruppenansprache treffen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.frequencyads.com.

