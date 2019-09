Am Vorabend der IAA hat VW endlich den ID.3 enthüllt. Mit dem ersten Elektroauto auf Basis des MEB will Volkswagen-Chef Herbert Diess viel bewegen. Der Konzern spricht gar von einer "neuen Ära" nach Käfer und Golf. Doch einige Punkte sind immer noch offen. Mit dem ID.3 soll es in das "Zeitalter der bilanziell CO2-neutralen Mobilität" gehen. Bei der offiziellen Weltpremiere des ersten MEB-Stromers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...