Der australische Video Content Provider für "Auswärts" nutzt VCAS Ultra mit

Multi-DRM zur effizienteren Unterstützung neuer Geschäftsmodelle

IBC 2019 (#5.A59) - Verimatrix (Paris:VMX), ein globaler Anbieter von Sicherheits- und Business Intelligence-Lösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Anwendungen und Kommunikationstechnik, hat heute bekannt gegeben, dass sein Kunde Swift Media sein bestehendes Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) zu einer effizienteren Cloud-Infrastruktur weiterentwickelt hat, die neue Geschäftsmodelle und 4K/UHD-Video-Services besser unterstützt. Die Erweiterung umfasst das Upgrade auf die VCAS Ultra-Lösung der nächsten Generation und die Ergänzung von Multi-DRM-Unterstützung.

Swift Media bietet erstklassige inhalts- und datengesteuerte Werbung und standortspezifische Dienstleistungen für Gästeunterkünfte, Mitarbeitergemeinschaften und andere große, firmeneigene Zielgruppenumgebungen. Das Unternehmen, das sich speziell an das sich "auswärts" befindende Publikum wendet, beschloss, seinen bestehenden Sicherheitsrahmen zu verbessern, um seine Größe und Reichweite besser zu unterstützen, wenn es neue vertikale Märkte im Gastgewerbe erschließt und verbesserte Geschäftsmodelle auf der Grundlage von Werbung einführt.

"Unsere bewährten, branchenspezifischen Kommunikations- und Unterhaltungslösungen haben uns zum größten und vertrauenswürdigsten Anbieter im Ressourcensektor gemacht, und es ist wichtig, dass wir unseren langjährigen Ruf wahren, wenn wir wachsen und mehr Märkte erschließen", sagte Matt Strack, CTO von Swift Media. "Swift Media vertraut seit vielen Jahren auf Verimatrix, um seine Serviceangebote zu unterstützen. Ursprünglich unterstützten wir zunächst unser IPTV-Angebot, dann wechselten wir zu OTT und jetzt zu UHD. Wir freuen uns sehr, unser Geschäft mit so zuverlässiger Unterstützung weiter zu modernisieren."

Der Einsatz von VCAS Ultra ermöglicht es Swift Media, unterschiedliche Systeme aus einer zentralen Cloud zu verwalten. Es ermöglicht auch UHD-Compliance-Funktionen und zusätzliche Unterstützung für Browser und Streaming-Geräte, die bisher nicht erreichbar waren. Mit dem Zusatz von Verimatrix Multi-DRM bietet Swift Media ein transparentes Nutzungserlebnis durch Cross-DRM-Domain-Management bei umfassendem Schutz wertvoller Dienste.

"Es ist spannend zu sehen, wie ein weiterer unserer Kunden seit seiner ursprünglichen VCAS-Bereitstellung so weit gekommen ist und alles nutzt, was die Videolandschaft der nächsten Generation zu bieten hat", sagte Steve Oetegenn, COO von Verimatrix. "Dieser Einsatz basiert auf der ursprünglichen VCAS-Multi-Netzwerk-Architektur von Swift Media und transformiert die Art, wie die Rechteverwaltung auf eine flexiblere und ausgereiftere Weise harmonisiert wird."

Über Swift Media

Swift Media bietet erstklassige Inhalte, maßgeschneiderte Kommunikation und gezielte Werbung für ein begeistertes Publikum in den von Swift betriebenen Netzwerken. Swift Media wurde 2008 gegründet und an der australischen Wertpapierbörse unter dem Ticker SW1 notiert. 2018 wurde Swift Media von Deloitte als das am schnellsten wachsende Medienunternehmen Australiens eingestuft. Weitere Informationen finden Sie unter www.swiftmedia.com.au

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) ist ein globaler Anbieter von Sicherheits- und Business-Intelligence-Lösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Anwendungen und Kommunikation über verschiedene Märkte hinweg. Viele der weltweit führenden Dienstanbieter und Innovatoren vertrauen auf Verimatrix, um die wichtigen Systeme zu schützen, die Menschen jeden Tag für Mobil-Apps, Unterhaltung, Bankgeschäfte, Gesundheit, Kommunikation und Transport benötigen. Verimatrix bietet benutzerfreundliche Softwarelösungen, Cloud-Services und Silizium-IP, die einmalige Sicherheit und Business Intelligence bereitstellen. Verimatrix ist stolz darauf, seit mehr als 20 Jahren für das Empowerment und den Schutz seiner Kunden zu sorgen und beliefert IoT-Software-Entwickler, Gerätehersteller, Halbleiterproduzenten, Dienstanbieter und Inhaltsdistributoren. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190909005997/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien

Kelly Foster, Verimatrix

+1 619-846-8229

kfoster@verimatrix.com