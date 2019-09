Düsseldorf (ots) - Für Sportvorstand Lutz Pfannenstiel wird die Arbeit von Trainer Friedhelm Funkel den Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf über Jahre hinweg prägen. "Friedhelm hat hier ein Vermächtnis geschaffen. Dafür müssen wir ihm sehr dankbar sein", sagte der 46-Jährige der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). "Wenn sich eines Tages mal etwas im Trainerteam ändert, muss dieses Erbe genauso weitergeführt werden. Es ist egal, wer die Spieler, wer der Trainer, wer der Sportvorstand ist. Die Fortuna steht über allem. Die Planken, die man für diesen Verein in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, sollten weiter eingehalten werden." Pfannenstiel lobt vor allem die Geschlossenheit im sportlichen Bereich bei Fortuna. "Wir haben eine Familie in der Kabine - mit Friedhelm Funkel als Papa", sagte Pfannenstiel. "Wenn wir einen sportlichen Volltreffer haben können, der aber charakterliche Schwächen hat, werde ich diesen Transfer verhindern. Jeder muss in unser Fortuna-Gebilde passen."



