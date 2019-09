Diese kontaktlose 3D-Cocoon-Lösung von LiDAR ist speziell für autonome Fahrzeuge wie Shuttles, Robotertaxis, Nutz- und Lieferfahrzeuge konzipiert und ermöglicht branchenführende Sicherheit durch verbesserte Erkennung und Stabilität

QUEBEC CITY, Sept. 10, 2019, ein Branchenführer in der LiDAR-Technologie, der die vielseitigste und skalierbarste Automobil- und Mobilitäts-LiDAR-Platformauf dem Markt anbietet, stellt Leddar Pixellvor, ein durch die LCA2-LeddarEngine angetriebenes 3D-Flash-LiDAR vor, das speziell für autonome Fahrzeuge entwickelt wurde.



Leddar Pixell bietet eine hochzuverlässige Erkennung von Fußgängern, Radfahrern und anderen Hindernissen in der Umgebung des Fahrzeugs und eignet sich für Wahrnehmungsplattformen, die zur Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes von Fahrgästen und gefährdeten Verkehrsteilnehmern (VRU) entwickelt wurden. Leddar Pixell ist eine optimale Detektions-Cocoon-Lösung für den Einsatz in autonomen Fahrzeugen und wird bereits von über einem Dutzend führender Anbieter von autonomen Fahrzeugen in Nordamerika und Europa eingesetzt.

Wesentliche Vorteile von Leddar Pixell:

Zuverlässige Objekt und VRU-Erkennung: Vollständige Abdeckung über ein 180° Sichtfeld Keine Totzonen oder toten Winkel

Außergewöhnliche Dauerhaltbarkeit 3D-Flash, kontaktlose Ausführung ohne bewegliche Teile IP67-Gehäuse mit schlagfesten Fenstern und Steckverbindern in Automobilqualität



Sehen Sie sich das Pixell-Video von Leddar an

Der Leddar Pixell wurde von Autosens für die Auszeichnung "Best in Class Perception System" nominiert. Die Gewinner werden am 18. September in Brüssel bekannt gegeben.

"Leddar Pixell kompensiert die Einschränkungen der mechanischen Abtastung LiDAR, die bei der Geopositionierung eingesetzt wird und Blindflächen bis zu mehreren Metern erzeugt", sagte Michael Poulin, Vice President of Product Management bei LeddarTech. "Pixell reagiert auf die dringenden Marktanforderungen, autonome Fahrzeuge mit einem Höchstmaß an Sicherheit für Fahrgäste und Verkehrsteilnehmer einzusetzen, indem es eine überragende Zuverlässigkeit der Erkennung in der Umgebung des Fahrzeugs ohne Totzonen und tote Winkel ermöglicht. Neben autonomen Fahrzeugen ist der Sensor eine hocheffiziente Detektionslösung zur Abdeckung kritischer blinder Flecken an großen Nutzfahrzeugen wie Lkw und Bussen, die zu mehr Verkehrssicherheit beiträgt", so Poulin weiter.

Leddar Pixell integriert die patentierte Technologie von LeddarTech in die hochmoderne LCA2 LeddarEngineTM, die aus einer hoch integrierten digitalen Signalverarbeitungssoftware LeddarCore SoC und LeddarSP besteht. LeddarTech bietet die LeddarEngine auch für LiDAR-Entwickler im Automobilbereich und andere LiDAR-Hersteller an und beschleunigt so die Verfügbarkeit von hochwertigen, maßgeschneiderten LiDAR-Lösungen für eine breite und ständig wachsende Palette von LiDAR-Anwendungen und -Märkten.

LeddarTech enthüllt offiziell Leddar Pixell in Kanada auf der CAV19 Canadain Ottawa am 10.September, in Europa auf der Autosens Brüsselvom 17. bis 19. September und in den USA auf der Automotive LiDAR 2019vom 25. bis 26. September in Detroit, Michigan.

Über LeddarTech

LeddarTech ist ein Branchenführer, der die vielseitigste und skalierbarste Auto und Mobilitäts-LiDAR-Plattform auf Basis der einzigartigen LeddarEngineTM anbietet, die aus einer Reihe von SoCs besteht, die in Kombination mit der proprietärenTM Signalverarbeitungssoftware für die Automobilindustrie zertifiziert sind. Das Unternehmen ist für einige Innovationen bei hochmodernen Fernerkundungsanwendungen für Mobilität verantwortlich und seine mehr als 70 patentierten Technologien (patentiert oder zum Patent angemeldet) verbessern ADAS- und autonome Fahrfähigkeiten.

LeddarTech bedient außerdem den Mobilitätsmarkt mit hochleistungsfähigen Solid-State-LiDAR-Modullösungen für autonome Shuttles, LKW, Busse, Lieferfahrzeuge und Robotaxis. Diese Module wurden entwickelt, um den Mobilitätsmarkt zu unterstützen, aber auch, um die Fähigkeiten der Auto- und Mobilitätsplattform von LeddarTech als Grundlage für andere LiDAR-Lieferanten zu demonstrieren.

Weitere Informationen über LeddarTech sind auf www.LeddarTech.comsowie auf LinkedIn, Twitter, Facebookund YouTube verfügbar.

Kontakt: Daniel Aitken, Vice President of Marketing and Communications, LeddarTech

Tel.: +1-418-653-9000 - Durchwahl 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarSP, LeddarCore und die LeddarTech-Logos sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von LeddarTech Inc. Alle anderen Marken, Produktnamen und Marken sind eventuell Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.

Zwei Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37f4e325-a512-480a-80a5-62c4aa4b5788

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8da03700-05e1-4834-9964-f76d26aa3786