Hypoport: Innovativer Finanzdienstleister sorgt weiter für Furore

Mit ihren rund 1.700 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinander profitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattform und Versicherungsplattform. Die Hypoport AG (WKN: 549336 / ISIN: DE0005493365) fungiert als Muttergesellschaft und übernimmt innerhalb der Gruppe die Aufgaben einer Strategie- und Managementholding mit entsprechenden Zentralfunktionen. Hypoport ist seit 2015 im deutschen Kleinwerteindex SDAX vertreten.

In dieser Zeit hat die Hypoport-Aktie eine beeindruckende Performance hingelegt. Der Aktienkurs konnte in den vergangenen drei Jahren mehr als verdreifacht werden. Seit Anfang 2019 steht ein sattes Kursplus von fast 75 Prozent zu Buche. In der Spitze ging es jüngst auf das Allzeithoch bei 261,50 Euro nach oben. Davon ist der SDAX-Wert aktuell nicht weit entfernt. Die Rekordjagd ging trotz der allgemeinen Marktturbulenzen rund um den chinesisch-amerikanischen Handelsstreit und das Brexit-Chaos weiter. Ein Grund dafür ist das anhaltend starke Wachstum.

