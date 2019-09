Ad-hoc Mitteilung: Änderung in der Konzernleitung von Interroll

Sant'Antonino, Schweiz, 10. September 2019. Interroll, weltweit führender Anbieter von Lösungen für den Materialfluss, gibt heute bekannt, dass Daniel Bättig, Group CFO und Mitglied der Interroll Konzernleitung, beschlossen hat, das Unternehmen bis Ende November 2019 zu verlassen. Seit seinem Eintritt in die Interroll Gruppe im März 2013 war Bättig als Group CFO des Unternehmens tätig.

"Daniel Bättig hat die Finanzen der Gruppe sehr erfolgreich geführt", so Paul Zumbühl, CEO der weltweiten Interroll Gruppe. "Bei der Vorbereitung von Interrolls Akquisitionen der letzten Jahre spielte er eine Schlüsselrolle und realisierte eine Reihe von strategischen Konzernprojekten in den Bereichen Compliance und unternehmerische Verantwortung, wie zum Beispiel das Engagement von Interroll für den UN Global Compact. Ebenso vertiefte er unsere vertrauensvolle Beziehung zu institutionellen Investoren. Ich danke ihm persönlich für seine wertvolle Arbeit und seine Leistungen während der Zusammenarbeit."

Der Nachfolger von Daniel Bättig wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Kontakt

Martin Regnet

Global PR Manager

Via Gorelle 3 ¦ 6592 Sant'Antonino ¦Switzerland

+41 91 850 25 21

investor.relations@interroll.com

www.interroll.com

Interroll Aktie

Die Namensaktien der Interroll Holding AG werden im Main Standard der SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 637289 gehandelt.

Interroll Profil

Die Interroll Gruppe ist der global führende Anbieter von Lösungen für den Materialfluss. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und ist seit 1997 an der SIX Swiss Exchange gelistet. Interroll beliefert Systemintegratoren und Anlagenbauer mit einem umfassenden Sortiment an plattformbasierten Produkten und Services in den Kategorien "Rollers" (Förderrollen), "Drives" (Motoren und Antriebe für Förderanlagen), "Conveyors & Sorters" (Förderer & Sorter) sowie "Pallet & Carton Flow" (Fliesslager). Lösungen von Interroll sind bei Express- und Postdiensten, im E-Commerce, in Flughäfen sowie in den Bereichen Food & Beverage, Fashion, Automotive und weiteren Industrien im Einsatz. Das Unternehmen zählt führende Marken wie Amazon, Bosch, Coca-Cola, DHL, Nestlé, Procter & Gamble, Siemens, Walmart oder Zalando zu seinen Nutzern. Mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Interroll über ein weltweites Netzwerk von 32 Unternehmungen mit einem Umsatz von rund 559,9 Millionen Franken und 2.300 Mitarbeitenden (2018).