Medienmitteilung vom 10. September 2019

Erfolgreiches erstes Halbjahr von Poenina

Das erste volle Halbjahr nach dem Zusammenschluss mit der Inretis Gruppe bestätigt die Prognose für das erste Halbjahr 2019: Das betriebliche Ergebnis verdoppelt sich gegenüber der Vergleichsperiode auf CHF 5.8 Mio., das Konzernergebnis steigt um 95.5% auf CHF 4.3 Mio. Für das zweite Halbjahr wird nochmals eine leichte Verbesserung der Ergebnisse erwartet.

Poenina kann dank des erfolgreichen Zusammenschlusses mit der Inretis Gruppe eine markante Steigerung aller zentralen Finanzkennzahlen vorweisen: Der Betriebsertrag erhöhte sich um 88.6% auf CHF 117.9 Mio., der EBIT um 100.0% auf CHF 5.8 Mio. und der Gewinn um 95.5% auf CHF 4.3 Mio. gegenüber dem ersten Halbjahr 2018. Die EBIT-Marge konnte von 4.6% auf 4.9% (+6.5%) und der Gewinn pro Aktie von CHF 0.90 auf CHF 1.08 (+20.0%) verbessert werden. Eine zusätzliche Steigerung der Ertrags- und Rentabilitätskennzahlen wird im umsatzstärkeren zweiten Halbjahr erwartet.

Kennzahl 30.06.19 30.06.18

Restated Veränderung in % Betriebsertrag CHF 117.9 Mio. CHF 62.5 Mio. +88.6% EBITDA CHF 7.1 Mio. CHF 3.1 Mio. +129.0% EBIT CHF 5.8 Mio. CHF 2.9 Mio. +100.0% Gewinn CHF 4.3 Mio. CHF 2.2 Mio. +95.5% Gewinn pro Aktie CHF 1.08 CHF 0.90 +20.0%

Integration im Fokus

Das erste Halbjahr war stark geprägt vom Integrationsprozess der neuen Gruppengesellschaften. Dank einer einheitlichen Firmenkultur konnten bereits erste Synergien realisiert werden. Die Integrationsarbeiten werden die Gruppe auch im zweiten Halbjahr weiter beschäftigen und die vollen Synergieeffekte sich nach weiteren Schritten wie der Optimierung und Harmonisierung von Geschäftsprozessen, der Modernisierung der IT-Infrastruktur sowie verstärkt gebündelter Einkaufstätigkeiten im Ergebnis der Gruppe niederschlagen.

Stabiles Marktumfeld

Das operative Geschäft entwickelt sich wie prognostiziert erfreulich. Die anhaltend hohe Nachfrage im Bereich der Gebäudetechnik, insbesondere im Grossraum Zürich und dank vieler öffentlicher Bauten und infrastruktureller Investitionen im Kanton Wallis, sorgt für einen soliden Auftragseingang und volle Auftragsbücher. Die umsatzstärksten Segmente bilden auch nach dem Zusammenschluss mit der Inretis Gruppe die Kompetenzbereiche Sanitär, Heizung & Kälte sowie der Kundendienst (Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen von CHF 45.9 Mio., CHF 28.3 Mio. und CHF 15.4 Mio.).

Optimistischer Ausblick

Das Management blickt äusserst zuversichtlich in die Zukunft: Kurzfristig wird dank des aktuell guten Marktumfelds, dem konstant hohen Auftragsvorrat und dem üblicherweise leistungsstärkeren zweiten Halbjahr nochmals eine leichte Verbesserung der Ergebnisse zum Jahresende hin erwartet. Mittel- und langfristig ist die Gruppe dank der starken Position im Markt, dem Know-how von über 1000 Mitarbeitenden und kontinuierlichen Investitionen in Personal und Infrastruktur optimal für die zukünftigen Chancen und Herausforderungen in der Baubranche gerüstet.

Anorganisches Wachstum durch weitere Akquisitionen von Schweizer Gebäudetechnik-Unternehmen bleibt Teil der Strategie. Das Management hält nach wie vor Ausschau nach passenden Unternehmen auf der Suche nach einer Nachfolgelösung, berücksichtigt allerdings weiterhin nur Kandidaten, welche die hohen betriebswirtschaftlichen und kulturellen Anforderungen der poenina Gruppe erfüllen.

Halbjahresbericht 2019

Der Halbjahresbericht 2019 der poenina Gruppe kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: http://www.poenina.ch/finanzberichte

Einladung zur Telefonkonferenz Halbjahresbericht 2019 Datum Dienstag, 10. September 2019 Zeit 09.00 Uhr Beginn Erläuterung des Halbjahresberichts 2019 Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn ein. Einwahlnummern CH: +41 44 580 65 22 DE: +49 69 201744 220 UK: +44 203 009 24 70 USA: +1 877 423 08 30 PIN 71372581# Redner Marco Syfrig (Präsident des Verwaltungsrats) Jean Claude Bregy (CEO) Fotios Michos (CFO) Präsentation Download unter www.poenina.ch/finanzberichte

Über die poenina holding ag

Poenina ist eine führende Anbieterin von Leistungen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäude-hülle und mit 15 Gesellschaften an 26 Standorten in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein präsent. Der Hauptsitz der poenina holding ag befindet sich im Glattpark (Opfikon). Per 31. Dezember 2018 hat die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 158.5 Mio. und einen EBITDA von CHF 10.9 Mio. erwirtschaftet und 984 Mitarbeitende beschäftigt. Die poenina holding ag ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker PNHO, Valorennummer 12 252 764, ISIN CH0122527648).

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der poenina Gruppe. Die poenina Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Medienmitteilung stellt keine Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar.