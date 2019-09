Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 10. September 2019

Partners Group veröffentlicht Halbjahresresultat 2019: eine Kombination aus stark wachsenden Einnahmen aus Management Fees und geringeren Einnahmen aus Performance Fees resultierten in einem moderat gestiegenen EBIT

Zusammenfassung H1 2019

Gesamtinvestitionen in Höhe von USD 6.9 Mrd. (H1 2018: USD 7.7 Mrd.) für Kunden über alle Anlageklassen der Privatmärkte hinweg

(H1 2018: USD 7.7 Mrd.) für Kunden über alle Anlageklassen der Privatmärkte hinweg Neue Kapitalzusagen in Höhe von EUR 7.4 Mrd. (H1 2018: EUR 6.2 Mrd.) von der internationalen Kundschaft über sämtliche Anlageklassen hinweg; die erwartete Bandbreite an neuen Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13-16 Mrd. wird für das Gesamtjahr 2019 bestätigt

(H1 2018: EUR 6.2 Mrd.) von der internationalen Kundschaft über sämtliche Anlageklassen hinweg; die erwartete Bandbreite an neuen Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13-16 Mrd. wird für das Gesamtjahr 2019 bestätigt Management Fees stiegen um 14% auf CHF 552 Mio. (H1 2018: CHF 484 Mio.) und entwickelten sich im Einklang mit dem Wachstum der gesamten durchschnittlich verwalteten Vermögen (+16%)

stiegen um 14% auf CHF 552 Mio. (H1 2018: CHF 484 Mio.) und entwickelten sich im Einklang mit dem Wachstum der gesamten durchschnittlich verwalteten Vermögen (+16%) Performance Fees entsprachen 19% der Gesamteinnahmen und beliefen sich auf CHF 130 Mio. (H1 2018: CHF 175 Mio.); damit lagen sie leicht unterhalb der vorgängig kommunizierten Ganzjahresprognose von 20-30%

entsprachen 19% der Gesamteinnahmen und beliefen sich auf CHF 130 Mio. (H1 2018: CHF 175 Mio.); damit lagen sie leicht unterhalb der vorgängig kommunizierten Ganzjahresprognose von 20-30% Gesamteinnahmen stiegen um 4% auf CHF 682 Mio. (H1 2018: CHF 659 Mio.); der starke Mitarbeiteraufbau führte dazu, dass das Wachstum des Personalaufwands höher ausfiel (+6%) als das der Gesamteinnahmen

stiegen um 4% auf CHF 682 Mio. (H1 2018: CHF 659 Mio.); der starke Mitarbeiteraufbau führte dazu, dass das Wachstum des Personalaufwands höher ausfiel (+6%) als das der Gesamteinnahmen EBIT stieg um 1% auf CHF 432 Mio. (H1 2018: CHF 429 Mio.); EBIT-Marge liegt bei 63% (H1 2018: 65%)

stieg um 1% auf CHF 432 Mio. (H1 2018: CHF 429 Mio.); liegt bei 63% (H1 2018: 65%) Das Finanzergebnis , getrieben durch die starke Wertschöpfung und eine positive Wertentwicklung in den unterliegenden Programmen, unterstützte mit CHF 23 Mio. (H1 2018: CHF 17 Mio.) die Gewinnentwicklung der Firma

, getrieben durch die starke Wertschöpfung und eine positive Wertentwicklung in den unterliegenden Programmen, unterstützte mit CHF 23 Mio. (H1 2018: CHF 17 Mio.) die Gewinnentwicklung der Firma Gewinn stieg im Einklang mit dem EBIT um 1% auf CHF 397 Mio. (H1 2018: CHF 394 Mio.)

Das erste Halbjahr 2019 war solide für Partners Group mit EUR 7.4 Mrd. Kapitalzusagen von Kunden aus unterschiedlichsten Regionen über verschiedene Anlageprogramme sämtlicher Anlageklassen. Zudem konnte die Firma trotz des geringeren Investitionsvolumens im Privatmarkt insgesamt USD 6.9 Mrd. für ihre Kunden in allen ihren Anlageklassen investieren und damit ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, auch in einem schwierigeren Marktumfeld weiterhin attraktive Anlagen identifizieren zu können.

David Layton, Partner und Co-Chief Executive Officer von Partners Group, erläutert: "Anlagen, die aufgrund ihrer stabilen Kapitalflüsse als "defensiv" gelten, werden im aktuellen Marktumfeld mit einer signifikanten Prämie gehandelt. Sofern wir kein weiteres Jahrzehnt mit steigenden Kaufpreismultiplikatoren und sinkenden Zinsen erleben, dürften die erwarteten Renditen für diese Anlagen bestenfalls mittelmässig ausfallen. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns darauf, die Kapitalflüsse unserer Anlagen mittels aktiver Wertschöpfung auszubauen und die Anlagen auf Basis starker Governance stabiler aufzustellen. Wir sind davon überzeugt, dass dies der einzige Weg ist, um ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu erzielen."

Zusammenfassung der wichtigsten Finanzzahlen (in CHF Mio.)

H1 2018 H1 2019 Gesamteinnahmen1 659 682 +4% Management fees2 484 552 Performance fees 175 130 Personalaufwand -189 -201 EBIT 429 432 + 1% Finanzergebnis 17 23 Gewinn 394 397 + 1%

1 Einnahmen aus Management Fees und Performance Fees.

2 Management Fees beinhalten wiederkehrende Management Fees und andere Einnahmen, netto, inklusive sonstiger betrieblicher Einkünfte.

Finanzzahlen in H1 2019

Gesamteinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4% auf CHF 682 Mio. (H1 2018: CHF 659 Mio.). Die Management Fee-Marge blieb stabil und betrug 1.28% (Gesamtjahr 2018: 1.29%). Inklusive Performance Fees lag die Marge der Gesamteinnahmen bei 1.55% (Gesamtjahr 2018: 1.71%).

Management Fees[1] stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 14% auf CHF 552 Mio. (H1 2018: CHF 484 Mio.) und entwickelten sich im Einklang mit den gesamten durchschnittlich verwalteten Vermögen[2] in CHF (+16%). Dieses Wachstum wurde unter anderem von Late Management Fees und anderen Einkünften[3] unterstützt, die um 49% auf CHF 51 Mio. (H1 2018: CHF 34 Mio.) anstiegen. Management Fees werden weiterhin den überwiegenden Anteil der Einnahmen von Partners Group ausmachen, wobei erwartet wird, dass sich dieser langfristig auf etwa 70% bis 80% der Gesamteinnahmen beläuft (H1 2019: 81%).

Performance Fees beliefen sich auf CHF 130 Mio. (H1 2018: CHF 175 Mio.) und wurden teilweise durch Unsicherheiten und eine damit einhergehende Zunahme der Volatilität an den Finanzmärkten zu Jahresbeginn beeinflusst. Dieses Umfeld veranlasste die Firma Veräusserungsentscheidungen gewisser Anlagen aufzuschieben, was letztendlich zu einer geringeren Anzahl von Realisierungen führte. Performance Fees betrugen 19% der Gesamteinnahmen (H1 2018: 27%) und lagen damit leicht unterhalb der kommunizierten Ganzjahresprognose von 20-30%.

André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, Partners Group, kommentiert: "Wir beobachten weiterhin den strukturellen Trend steigender Allokationen institutioneller Investoren zu den Privatmärkten und freuen uns, dass dies zu einem soliden Wachstum unseres Kerngeschäfts führte. Aufgrund der anhaltend guten Performance unserer Investitionsprogramme und unter der Annahme eines weiterhin günstigen Marktumfelds für Veräusserungen erwarten wir, dass Performance Fees für das Gesamtjahr 2019 einen wesentlichen Beitrag leisten und innerhalb der kommunizierten Bandbreite von 20-30% der Gesamteinahmen liegen werden."

Mit der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse hat Partners Group ihre Leistungskennzahl von EBITDA auf EBIT umgestellt, da diese in Zukunft die operative Leistung der Firma besser widerspiegeln wird.[4] Der starke Mitarbeiteraufbau über die letzten zwölf Monate führte dazu, dass der gesamte Personalaufwand überproportional (+6%) zu den Gesamteinnahmen (+4%) stieg. Der Anstieg der regulären Personalkosten wurde jedoch dadurch gemildert, dass der sonstige (Performance Fee-bedingte) Personalaufwand[5] zusammen mit den Performance Fees gesunken ist. Dadurch stieg das EBIT um 1% und belief sich auf CHF 432 Mio (H1 2018: CHF 429 Mio.). Die EBIT-Marge sank leicht auf 63% (H1 2018: 65%), wobei die Firma weiterhin eine EBIT-Zielmarge von ~60% auf neu generierte Management Fees (bei stabilen Wechselkursen) sowie auf Performance Fees neuer und bestehender Kundenvermögen anstrebt.

Das Finanzergebnis belief sich auf CHF 23 Mio. (H1 2018: CHF 17 Mio.). Die Firma investiert parallel zu ihren Kunden in eigene Investitionsprogramme (in der Regel etwa 1% der Kapitalzusagen). Die Performance dieser Investitionen, getrieben durch die starke Wertschöpfung und eine positive Wertentwicklung in den unterliegenden Programmen, belief sich auf CHF 33 Mio. (H1 2018: CHF 28 Mio.) und lieferte einen substanziellen Beitrag zum Finanzergebnis. Dieser positive Beitrag wurde teilweise durch negative Fremdwährungseffekte reduziert. In Kombination mit höheren Steuern stieg der Gewinn im Einklang mit dem EBIT entsprechend um 1% und belief sich auf CHF 397 Mio. (H1 2018: CHF 394 Mio.).

Erwartete Kundennachfrage für das Jahr 2019 bestätigt

Angesichts des Leistungsausweises von Partners Group in den Bereichen Anlageperformance und Kundenservice, bestätigt die Firma die für das Gesamtjahr 2019 erwarteten Kapitalzusagen in Höhe von EUR 13-16 Mrd. Ferner werden Tail-Down-Effekte aus älteren Partners Group Programmen und mögliche Kapitalabflüsse aus semi-liquiden Produkten in Höhe von EUR -6.5 bis -7.5 Mrd. für das Gesamtjahr 2019 bestätigt. Die erwarteten Kapitalzusagen werden sich auf eine Vielzahl von Programmen über sämtliche Anlageklassen hinweg erstrecken, einschliesslich Kernprogramme, massgeschneiderte Mandate sowie eines umfangreichen Angebots an innovativen, semi-liquiden Investitionsprogrammen.

Telefonkonferenz und Halbjahresbericht 2019

Die Geschäftsleitung von Partners Group wird heute um 9.00 Uhr Ortszeit London (10.00 Uhr MEZ) eine Pressekonferenz zur Besprechung des Halbjahresergebnisses an der London Stock Exchange, 10 Paternoster Row, in London abhalten. Die Einwahldaten werden von den unten aufgeführten Kontaktpersonen zur Verfügung gestellt.

Der Halbjahresbericht von Partners Group zum 30. Juni 2019 wurde heute Morgen um 7.00 Uhr MEZ publiziert und steht unter www.partnersgroup.com/financialreports zum Download bereit.

Wichtige Termine 2020

16. Januar 2020 Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 31. Dezember 2019 17. März 2020 Jahresergebnis und -bericht zum 31. Dezember 2019 13. Mai 2020 Generalversammlung für Aktionäre 9. Juli 2020 Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 30. Juni 2020 8. September 2020 Halbjahresergebnis und -bericht zum 30. Juni 2020

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 80 Mrd. (USD 91 Mrd.) in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma verwaltet ein breites Spektrum an Investitionsprogrammen und massgeschneiderten Portfolios für internationale institutionelle Investoren. Der Hauptsitz von Partners Group ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, Toronto, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1'300 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

Investor Relations Kontakt

Philip Sauer

Tel.: +41 41 784 66 60

E-Mail: philip.sauer@partnersgroup.com

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Tel.: +44 207 575 2571

E-Mail: jenny.blinch@partnersgroup.com

[1] Management Fees beinhalten wiederkehrende Management Fees und andere Einnahmen, netto, inklusive sonstiger betrieblicher Einkünfte

[2] Basierend auf einem durchschnittlich verwalteten Vermögen von CHF 86 Mrd. im ersten Halbjahr 2019 (H1 2018: CHF 74 Mrd.), berechnet auf täglicher Basis.

[3] Andere Einkünfte beinhalten Leistungen die in Verbindung mit der Aufnahme von Kapitalzusagen, Investitionen und Treasury-Aktivitäten für kurzfristige Finanzierungsleistungen stehen. Late Management Fees und andere Einkünfte beinhalten fortan keine wiederkehrenden Einkünfte aus Beratungsdienstleistungen an einzelne Anlagen. Diese Einkünfte betrugen CHF 9 Mio. im H1 2019 (H1 2018: CHF 9 Mio.) und sind jetzt Teil der wiederkehrenden Management Fees.

[4] Die Einführung von IFRS 16 zum 1. Januar 2019 verlangt, dass Miet- und Leasingverträge zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses als Nutzungsrecht in der Bilanz aktiviert werden. Als Folge dieser Umstellung werden nun die entsprechenden Kosten über die Laufzeit des Vertrages abgeschrieben (zuvor laufend unter sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst). Im ersten Halbjahr 2019 wurden hierfür CHF 6 Mio. unter Abschreibungen erfasst, die die Entwicklung des EBITDA unterstützten. Das gesamte EBITDA im ersten Halbjahr belief sich auf CHF 447 Mio. (H1 2018: CHF 437 Mio.) und verzeichnete einen Anstieg um 2%. Als Folge der Einführung des Standards stellt EBIT, im Vergleich zum EBITDA, eine präzisere Kennzahl für den operativen Leistungsausweis der Firma dar.

[5] Partners Group weist ihrer Mitarbeiterschaft ~40% der Einnahmen aus Performance Fees über ihre langfristigen Anreizprogramme und/oder Bonuszahlungen zu. Der Rest (~60%) wird der Firma und ihren Aktionären zugewiesen.