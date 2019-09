Workiva (NYSE:WK), Anbieter der weltweit führenden Plattform für vernetzte Rechnungslegung und Compliance, gab auf der ab heute und bis zum kommenden Donnerstag stattfindenen Workiva Amplify Nutzerkonferenz die Gewinner der Workiva Partner Awards 2019 bekannt.

Mit den Awards werden die Preisträger für Innovation und Führungsarbeit gewürdigt, mit der sie Kunden in der ganzen Welt behilflich sind, die Workiva-Plattform zur nahtlosen Orchestrierung von Daten in ihren Systemen und Anwendungen für vernetzte Rechnungslegung und Auflageneinhaltung zu nutzen.

Die Gewinner der Workiva Partner Awards 2019 sind:

Global Partner of the Year Award: KPMG LLP

Als Beratungsdienstleister unterstützt KPMG Kunden von Workiva bei zahlreichen Aspekten von integriertem Risikomanagement, darunter Auflageneinhaltung gemäß Sarbanes-Oxley, interne Buchprüfung und unternehmensweites Risikomanagement. Unternehmen nutzen die Workiva-Plattform neben den Risikoberatungsdiensten von KPMG, um betriebliche Effizienzen zu optimieren, die Governance zu verbessern und integrierte Risikoprozesse voranzubringen.

Technology Partner of the Year Award: Broadridge Financial Solutions, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Finanztechnologie sowie Investorkommunikation und technologieorientierten Lösungen, die die Stärken von Workiva im SEC-Berichterstattungsmarkt ergänzen. Als strategischer Partner von Workiva wurde Broadridge Financial Solutions, Inc. insbesondere dafür geehrt, dass es Kunden bei der Vereinfachung ihrer Vertretungsverfahren unterstützt, indem eine Registerkarte zum Ausdrucken von Vertretungsformularen in der Workiva-Plattform hinzugefügt wird.

Americas Regional Partner of the Year Award: Embark

Embark, ein Wirtschaftsprüfer und Finanzberater, ist ein Vorreiter bei vernetzter Rechnungslegung und richtungweisenden Projekten, die für Kunden von Workiva von größtem Wert sind. Die Expertise von Embark, kombiniert mit Wdesk, hat die Einhaltung der Berichtspflichten gemäß SEC und SOX und auch für Privatunternehmen und Performance-Reporting leichter und effizienter gemacht.

EMEA Regional Partner of the Year Award: Bastion Graphics

Bastion, ein Full-Service-Anbieter von Unternehmenskommunikation, macht seine Kunden mit Workiva for Integrated Reporting, Annual and Interim Financial Reporting, Sustainability Reporting und diverse sonstige Unternehmenskommunikation und Berichte bekannt. Bastion überweist auch Kunden, die Workiva für vernetzte Dokumente und Datenintegration mit Adobe InDesign nutzen, um die Berichtsgestaltung und -erstellung zu straffen.

APAC Regional Partner of the Year Award: Deloitte Asia Pacific

Deloitte, ein Anbieter von Wirtschaftsprüfungs-, Wirtschafts- und Finanzberatungs-, Personal-, Steuerberatungs- und Technologiedienstleistungen im gesamten Asien-Pazifik-Raum und Australien, ist Workiva bei der Ausdehnung seiner Marke in der Region behilflich. Deloitte kennt die wertvolle Leistung, die Workiva bei der finanziellen Transformation erbringt, und arbeitet mit Partnern zusammen, um branchenspezifische Lösungen zu entwickeln, einschließlich solcher, die IFRS 17 unterstützen, eine bevorstehende Reporting-Anforderung des International Accounting Standards Board.

Über Workiva Amplify

Workiva Amplify ist die jährliche von Workiva veranstaltete Nutzerkonferenz. Bei der Veranstaltung 2019 werden über 2.000 Fachleute aus den Bereichen Rechnungslegung, Finanzen und Compliance, Branchenführungskräfte und Workiva-Experten erwartet. Die viertägige Konferenz bietet Schulung und Weiterbildung, Fortbildungspunkte, empfohlene Methoden und Networking.

Über Workiva

Workiva, Anbieter der weltweit führenden Plattform für vernetzte Rechnungslegung und Compliance, wird von Tausenden von Unternehmen in 180 Ländern, darunter mehr als 75 Prozent der Fortune 500 Unternehmen, sowie von Regierungsbehörden eingesetzt. Unsere Kunden haben mehr als fünf Milliarden Datenelemente verknüpft, um die Vertrauenswürdigkeit ihrer Daten zu gewährleisten, Risiken zu minimieren und den Zeitaufwand zu verringern. Weitere Informationen über Workiva (NYSE:WK) finden Sie unter workiva.com.

Fordern Sie eine Workiva-Produktdemo an: www.workiva.com/request-demo

Lesen Sie im Workiva-Blog: www.workiva.com/blog

Folgen Sie Workiva auf LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/workiva

Liken Sie Workiva auf Facebook: www.facebook.com/workiva/

Folgen Sie Workiva auf Twitter: www.twitter.com/Workiva

Diese Aussage wurde nicht von FORTUNE oder Fortune Media IP Limited bestätigt. FORTUNE und FORTUNE 500sind eingetragene Marken von Fortune Media IP Limited und werden unter Lizenz verwendet. FORTUNE und Fortune Media IP Limited sind nicht mit Workiva Inc. verbunden und empfehlen keine Produkte oder Dienstleistungen von Workiva Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190909006020/de/

Contacts:

Kevin McCarthy

Workiva Inc.

(515) 663-4471

press@workiva.com