IRW-PRESS: Bougainville Ventures Inc.: Bougainville Ventures hat sich entschlossen, in Nachrichten und Informationen transparent zu werden

Vancouver, British Columbia, Kanada, 9. September 2019 - Bougainville Ventures Inc. (CSE: BOG) (BUGVF:PINK) (FRA: 8BV) (DEU: 8BV) (MUN: 8BV) (STU: 8BV) (Bougainville oder das Unternehmen) Um Aktionären in allen Märkten, auf denen Bougainville Ventures gelistet ist, größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, hat sich das Unternehmen bei der Nachrichtenplattform MarketNewsFirst (MN1) registriert.

MarketNewsFirst.com ist eine Nachrichtenplattform, bei der sich ein engagiertes, aus Journalisten bestehendes Nachrichtenteam auf jedes registrierte Unternehmen konzentriert. Die Nachrichten des jeweiligen Unternehmens werden unabhängig vom Unternehmen erstellt und weit verbreitet, um auf diese Weise eine hohe Transparenz des Unternehmens zu erreichen.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass eine gute Transparenz für einen für alle Beteiligten gesünderen Markt sorgt und dass Informationsknappheit und mangelnde Transparenz in Unternehmen zu Verlusten führen können. Darum hat Bougainville Ventures (CDE: BOG) reagiert, um die Informationsknappheit zu eliminieren und die Aktionäre besser über die täglichen Arbeiten des Unternehmens zu unterrichten. Dies soll zum Nutzen aller Akteure auf allen Ebenen sein.

Wir sind dabei, in unglaublich schnellem Tempo ein Cannabis-Unternehmen aufzubauen, das Full-Service bietet, um der schnell wachsenden weltweiten Nachfrage nach Cannabis-Diensten in verschiedenen horizontalen und vertikalen Bereichen der Cannabis-, CBD- und Hanfindustrie nachzukommen. MarketNewsFirst wird über unsere Aktivitäten berichten und überprüfte, wertvolle Informationen liefern, die nötig sind, damit die Aktionäre unsere Arbeit verstehen, erläuterte Andy Jagpal, President und Director. Jetzt müssen wir nur noch unser Unternehmen leiten und die Nachrichten das tun lassen, was sie sollen: Akteure auf dem Laufenden halten!

Das Unternehmen hat sich bei MN1 registriert, um seinen Aktionären kostenlose, zuverlässige, werbefreie Nachrichten zu bieten. Zuverlässiger, täglicher Inhalt über Bougainville Ventures, Inc. ist kostenlos unter https://marketnewsfirst.com/bog-news sowie auf der Website des Unternehmens (Adresse der Website steht noch nicht fest) zu finden.

MN1 bietet denselben Nutzen wie den, den das Weiße Haus durch Whitehouse Press Corps genießt. Durch regelmäßige Aktualisierungen durch das Nachrichtenteam von Bougainville Ventures wird sichergestellt, dass Aktionäre und die allgemeine Öffentlichkeit Nachrichten und Informationen erhalten, die überprüft und verifiziert wurden. Außerdem können Pressekonferenzen einfach erstellt und direkt über die MN1-Plattform an die Aktionäre von Bougainville Ventures geschickt werden.

Über Market News First

Transparency Matters | Be Truly Informed

MarketNewsFirst.com, auch MN1.com genannt, ist führender Anbieter von täglichen, exklusiven Nachrichten über Subject Focus Organizations, also Unternehmen, die sich entschieden haben, transparent zu sein. Bougainville Ventures, Inc. ist eine solche Subject Focus Organization.

Über Bougainville Ventures, Inc.

Bougainville Ventures Inc. setzt sich für ein schnelles Wachstum in der Herstellung, der Verarbeitung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Cannabis und Cannabisprodukten ein. Das Unternehmen stellt derzeit durch den Erwerb von Eigentumsanteilen und die Entwicklung von Gewerbegrundstücken strategische Mittel für den florierenden Cannabisanbausektor bereit. Wir bieten vollständig ausgebaute, schlüsselfertige Einrichtungen mit hochmoderner Anbauinfrastruktur für Cannabisanbau- und -verarbeitungsbetrieben. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Aufbau einer starken Präsenz in der Hanfbranche mit dem Ziel, in Kanada und den Vereinigten Staaten Cannabinoide zu extrahieren. Zusammen mit unserem Vorzeige-Hanfprojekt im US-Bundesstaat Oregon und dem Gewächshaus-Campus im US-Bundesstaat Washington verfügt das Unternehmen über eigens entwickelte Rezepturen für Cannabis-Lebensmittel sowie topische Cannabisprodukte und -tinkturen.

Für das Board of Directors

BOUGAINVILLE VENTURES INC.

Andy Jagpal, President und Director

Nähere Informationen erhalten Sie über Andy Jagpal unter info@bougainville.com. Bitte beachten Sie, dass sich unsere gebührenfreie Rufnummer geändert hat; sie lautet nun 1-877-517-7816.

http://bougainvilleinc.com/

https://twitter.com/bougainvilleinc

@bougainvilleinc

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Die Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, wurden zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen zwar als angemessen erachtet, könnten sich jedoch als ungenau erweisen. Demnach sollte man sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ausdrücklich ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus anderen Gründen zu aktualisieren oder überarbeiten.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48788

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=48788&tr=1

