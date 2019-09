Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Börse von 144 auf 147 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Börsenbetreibers entwickelten sich weiterhin besser als die Bankenbranche und schlügen immer noch den deutschen sowie den europäischen Markt, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rückenwind komme im dritten Quartal vom Anstieg der Handelsvolumina. Die Papiere blieben damit sein bevorzugter Branchenwert./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 11:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-09-10/08:11

ISIN: DE0005810055