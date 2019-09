Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Symrise von 94 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" bekräftigt. Die Wachstumsstory hinter der Aktie des Aromen- und Duftstoffeherstellers sei überzeugend, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die frühzeitige und disziplinierte Diversifikation in schnell wachsende Umgebungsmärkte. Zudem trügen die rekordhaft gewachsenen Investitionen Früchte. Sein neues Kursziel spiegele mit Blick auf die Profitabilität den Wendepunkt wider./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2019 / 15:13 /CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SYM9999