Nach der jüngsten Erholungsrally zeichnet sich am Dienstag in den Papieren der Deutschen Bank ein schwächerer Start ab. Auf der Handelsplattform Tradegate sanken sie um bis zu 1 Prozent auf 7,258 Euro im Vergleich zum Schlusskurs am Montag. Mit einer Erholung um fast ein Viertel seit Mitte August hatten sie es tags zuvor erstmals seit Anfang 2018 wieder über die 200-Tage-Linie geschafft.

Nun dämpfen vorsichtige Aussagen des Finanzvorstands James von Moltke auf einer Investorenkonferenz am Montag in New York den Auftrieb. Er stellte bis zum Jahr 2022 einen Ertrag zwischen 24 und 25 Milliarden Euro in Aussicht und ist damit etwas zurückhaltender als noch im Juli. Viele Experten bezweifeln allerdings schon seit der Vorstellung der Strategie, dass die Bank ihr Ertragsziel erreichen kann, da sie gleichzeitig Kosten senken und die Risiken reduzieren will./ag/jha/

ISIN DE0005140008

AXC0057 2019-09-10/08:32