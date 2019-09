Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmarkt hat die neue Woche begonnen, wie er die alte beendet hat: mit Zugewinnen. Dabei knackte der DAX die Marke von 12.200 Punkten. Heute droht zum Start ein kleines Minus. In den nächsten Tagen stehen noch spannende Themen an. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Amazon, Ballard Power, Nel, LPKF Laser, Infineon und die Deutsche Bank. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.