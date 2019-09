CNL Software und Cepton werden sich auf dem Stand Nr. 1713 befinden

CNL Software, ein weltweit führender Anbieter von Physical Security Information Management (PSIM)-Software, freut sich, eine Technologiepartnerschaft mit Cepton Technologies, einem Entwickler von branchenführenden 3D-Sensorlösungen, auf der GSX in Chicago bekannt zu geben. Die Partnerschaft wird die Automatisierung der Bedrohungserkennung, -verfolgung und -eskalation in Echtzeit unter Verwendung der neuesten PSIM-, LiDAR- und Videobewertungstechnologien vorantreiben.

Das Helius-System von Cepton Technologies ist ein intelligentes LiDAR-Netzwerk, das Edge-Computing nutzt, um Echtzeit-Erkennung, -Verfolgung und -Klassifizierung zu ermöglichen. Es kann ein Objekt nahtlos von Sensor zu Sensor verfolgen und liefert 3D-Daten über Standort, Abmessungen und Geschwindigkeit, während die gleiche Objektidentifikation beibehalten wird.

Durch den Anschluss mehrerer laserbetriebener Sensoren bietet es eine umfassende Abdeckung eines vorgegebenen Bereichs sowie eine hochauflösende Bildgebung von Objekten. Sensoren können bei Bedarf gebündelt werden, fungieren aber als eine Einheit, um die einfache Handhabung und Integration zu optimieren. Mit der integrierten Software in der Hardwareeinheit ist Helius Browser-basiert und kann auf Computern und mobilen Geräten für eine sofortige Überwachung und Konfiguration ohne Installation zusätzlicher Software gestartet werden. Darüber hinaus, da das System Edge-basiert ist, verarbeitet Helius Daten lokal und gibt Daten mit niedriger Bandbreite an den zentralen Server aus.

"CNL Software setzt sich für die Arbeit mit neuen und innovativen Technologien ein, die unseren Kunden mehr Sicherheit und Effizienz bieten. Die LiDAR-Sensorik von Cepton bringt die technologischen Sprünge, die in autonomen Fahrzeugen stattgefunden haben, in die Sicherheitsindustrie, insbesondere in die Märkte für Regierungsbehörden und kritische Infrastrukturen, wo wir eine wachsende Nachfrage nach der Integration mehrerer verschiedener Sicherheitssysteme und Sensortechnologien verzeichnen", kommentiert Keith Bloodworth, CEO, CNL Software. "Durch die Integration mit IPSecurityCenterTM erweitert Helius die umfassendste PSIM-Systemlösung der Branche und bietet den Anwendern Zugriff auf weitere Tools, die sie benötigen, um Sicherheits- und Überwachungsvorfälle im Außenbereich schnell und konsistent zu erkennen, zu verstehen, zu bewerten und ordnungsgemäß zu klären."

Neil Huntingdon, VP of Business Development bei Cepton, fügte hinzu: "Die Fähigkeit unserer Technologie, Ereignisse in traditionell schwierigen Umgebungen zu erkennen und zu überwachen, kombiniert mit der Fähigkeit von IPSecurityCenter, diese Daten mit Daten von anderen Sicherheitssystemen und Sensoren in Beziehung zu setzen und Entscheidungshilfen zu bieten, ist ein überzeugendes Argument. Wir freuen uns wirklich sehr über die Partnerschaft mit CNL Software, um diese neue Lösung insbesondere für Regierungen, kritische Infrastrukturen, sichere Städte und den Verkehrssektor anzubieten. Sie wird diese "fehlende Ebene" erschließen, indem sie die Sensorlücke im mittleren Bereich schließt und mit der Fähigkeit zur Klassifizierung von Objekten und Verhaltensweisen verbessert."

Weitere Informationen über die PSIM-Lösung und -Implementierung von CNL Software finden Sie am Stand Nr. 1713 auf der GSX in Chicago am 10.-12. September 2019. Um eine Demonstration zu vereinbaren, senden Sie bitte eine E-Mail an marketing@cnlsoftware.com

Über Cepton Technologies, Inc.

Cepton Technologies, Inc. ist ein Anbieter von 3D-Sensorlösungen, der hochmoderne LiDAR-Produkte für die Bereiche Automobil, Sicherheit, Verkehrsinfrastruktur, Industrie, IoT und Mapping liefert.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen mit langjähriger Erfahrung im Bereich LiDAR und Advanced Imaging geleitet. Cepton konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen LiDAR-Lösungen für die Automobilindustrie und darüber hinaus.

Die patentierte LiDAR-Technologie von Cepton bietet eine hervorragende Reichweite und Auflösung, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit, um die Wahrnehmung für den schnell wachsenden Markt für autonome und intelligente Maschinen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cepton.com/.

Cepton wird auch eine eigene Standfläche am Stand 1894 neben dem Bistro haben.

Über CNL Software

Vor mehr als einem Jahrzehnt haben wir uns daran gemacht, eine PSIM-Plattform zu entwickeln, um die Art und Weise, wie Unternehmen ihre physische Sicherheit managen, zu verändern. Heute wird IPSecurityCenter von den am besten informierten Sicherheitsdiensten in den Bereichen nationale Sicherheit, kritische Infrastruktur und Großunternehmen auf der ganzen Welt eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.cnlsoftware.com.

