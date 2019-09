FRANKFURT AM MAIN, Germany, Sept. 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das deutsche Cannabisunternehmen Cansativa GmbH wird als erste europäische Firma medizinisches Cannabis aus Australien importieren. Die Testproben werden von Little Green Pharma bereitgestellt und sind bereits in Deutschland eingetroffen. Dies unterstreicht das Ziel von Cansativa, Versorgungssicherheit auf dem deutschen Markt herzustellen und legt die Grundlage für die Kommerzialisierung von australischem Cannabis in Europa.



Erneut macht das Frankfurter Cannabisunternehmen Cansativa Schlagzeilen. Nachdem Cansativa im April als erstes deutsches Unternehmen die Genehmigung zum Import von medizinischem Cannabis aus Südamerika erhalten hat, erweitert Cansativa seine bestehende Lieferantenbasis um das australische Unternehmen Little Green Pharma (LGP).

"Unser neuer Partner in Australien ermöglicht uns, die wachsenden Versorgungsengpässe auf dem deutschen Markt zu beseitigen und die steigende Nachfrage der Patientinnen und Patienten zu bedienen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung mit Cannabis in Deutschland."

Benedikt Sons, Mitgründer von Cansativa und Co-Geschäftsführer gemeinsam mit Jakob Sons

Deutschland hat sich nach der Legalisierung von medizinischem Cannabis im Jahr 2017 zu einem der am schnellsten wachsenden Märkte in Europa entwickelt. Cansativa ist bestrebt, den Markt durch Dienstleistungen für ausländische Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette zu professionalisieren, angefangen bei Importen nach Europa und Deutschland. Dies gilt auch für die Lagerung und Liefervereinbarungen, wodurch Cansativa zu einem immer wichtigeren Akteur im deutschen und europäischen Cannabishandel wird.

"Cansativa hat im letzten Jahr viel Know-how in Bezug auf Prozesssicherheit, Kommunikation mit Behörden und Umgang mit Marktstruktur sowie Wettbewerb aufgebaut und sich die notwendige Rechtskompetenz angeeignet. Nachdem wir in den letzten Wochen bereits erste Samples erfolgreich aus Uruguay einführen konnten, unterstreichen wir mit dem Import aus Australien erneut unseren Anspruch, durch Global Sourcing Versorgungssicherheit herzustellen. Als einer der "First Mover" der gesamten Branche leisten wir unseren Beitrag zu einem professionelleren und vertrauenswürdigeren Markt", so Benedikt Sons abschließend.

"Wir sind hocherfreut, dass die ersten australischen Produkte den europäischen Boden berühren und wir damit einen Proof of Concept geleistet haben. Gemeinsam mit Cansativa stehen wir kurz davor, die Lieferantenqualifizierung für den europäischen Markt abzuschließen."

Fleta Solomon, Geschäftsführerin von LGP

Unternehmen

CansativaGmbH

Cansativa schafft als unabhängiger Partner Marktzugang sowie umfangreiche Lager- und Distributionskapazitäten.

Die Cansativa GmbH ist ein 2017 gegründeter GDP-zertifizierter Arzneimittelgroßhändler mit der Erlaubnis zur Teilnahme am BtM-Verkehr und Sitz in Frankfurt am Main. Cansativa setzt sich zum Ziel, den Markt für medizinisches Cannabis zu professionalisieren, von der aktuellen Stigmatisierung zu befreien und die Preise für Patientinnen und Patienten nachhaltig zu reduzieren.

Cansativa verfügt seit Beginn des Geschäftsbetriebs über ein eigenes Distributions- und Fulfillmentcenter und zählt als einer der "First Mover" zu den größten unabhängigen Importeuren und Distributoren von medizinischem Cannabis in Deutschland. Von Frankfurt am Main aus beliefert das Unternehmen Apotheken und Pharmagroßhändler in ganz Deutschland.

Mit dem laufenden Ausbau einer zweiten GMP/GDP-Betriebsstätte im Rhein-Main-Gebiet schafft Cansativa umfangreiche Import-, Distributions-, und Lagerkapazitäten.

Cansativa baut mit seinem Gründerteam auf zwei Generationen professioneller Erfahrung in den Bereichen Medizin, Recht und Strategie.

Little Green Pharma

Little Green Pharma ist das erste und derzeit einzige Unternehmen in Australien, das Cannabinoid-Medikamente für den Bedarf von Patientinnen und Patienten anbaut und produziert. Im April 2017 erhielt das Unternehmen vom australischen Federal Office of Drug Control eine der wenigen Lizenzen in Australien, um medizinisches Cannabis für Patientinnen und Patienten anzubauen und herzustellen. Das Unternehmen brachte im August 2018 die ersten medizinischen Cannabisöle Australiens auf den Markt.

