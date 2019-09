Noch vor etwa sechs Wochen wurden beide privaten TV-Konzerne von allen Analysten abgestuft mit unterschiedlichen Argumenten und Aufhängern. Seit gestern liefern sie das Gegenteil. Zwischen 5 und 7 % im Tagesverlauf geht es nun darum, die neuen Ideen und bereits gestarteten Geschäfte in Richtung Internet neu einzuordnen. Dazu bedarf es einer Weitsicht. Solche Geschäfte lassen sich nicht in drei Tagen aufbauen. Aber die Möglichkeiten dazu sind umfangreich. Also preist der Markt diese Erwartungen ein. In beiden Fällen geht es ebenfalls um gut 30 % und mehr in etwa 12 bis 15 Monaten. Weiter reicht im Moment die Sicht nicht.



