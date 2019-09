Die Aktie von Wirecard hat in der vergangenen Woche wieder spürbar zugelegt und dabei einige wichtige Widerstände im Chart überwunden. Ein zurückhaltender Analystenkommentar sorgt nun allerdings für Verunsicherung bei einigen Anlegern. Droht nun ein Dämpfer für die jüngste Erholung? Die US-Investmentbank JP Morgan hat die Wirecard-Aktie am Montag in die Bewertung aufgenommen. Die Papiere des Bezahldienstleisters seien günstig zu haben, so Analyst Sandeep Deshpande. Bis sie den deutlichen Abschlag ...

