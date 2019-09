DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2019 DGAP-News: DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2019 10.09.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Geschäftszahlen DF Deutsche Forfait AG veröffentlicht Halbjahreszahlen 2019 Grünwald, 10. September 2019 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN Aktie: DE000A2AA204, ISIN Anleihe: DE000A1R1CC4) hat heute den Konzernzwischenabschluss für das erste Halbjahr 2019 veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten hat sich die Ertragslage des Unternehmens gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich verbessert. Das Geschäftsvolumen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 47,9 % auf EUR 45,1 Mio. (H1 2018: EUR 30,5 Mio.). Das Rohergebnis verbesserte sich ebenfalls deutlich gegenüber Vorjahr von EUR 0,5 Mio. auf EUR 3,1 Mio. Daraus resultierte im Berichtszeitraum ein Konzernergebnis von EUR -0,1 Mio. (H1 2018: EUR -1,4 Mio.). Die Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf das anhaltend starke Beratungsgeschäft, Margenverbesserungen im Bereich Administrative Services sowie erste Erfolge im Bereich Marketingservice zurückzuführen. Diese positive Entwicklung führte dazu, dass die DF-Gruppe im zweiten Quartal 2019 mit einem Konzernergebnis von EUR 0,3 Mio. die Rückkehr in die Gewinnzone erreicht hat. Ergebnisbelastend wirkte sich eine Rückstellung in Höhe von EUR 0,35 Mio. für eine rechtliche Auseinandersetzung aus. Das Ergebnis für das erste Halbjahr 2019 entspricht insgesamt den Erwartungen des Vorstands der DF AG. Der Konzernzwischenabschluss für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2019 der DF Deutsche Forfait AG steht auf der Webseite des Unternehmens im Investor Relations-Bereich unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.dfag.de/publikationen/. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe hat sich auf Außenhandelsfinanzierungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen für Exporteure, Importeure und andere Finanzdienstleister spezialisiert. Dabei konzentriert sich die DF-Gruppe auf Emerging Markets. Innerhalb dieses Marktsegments liegt der Schwerpunkt auf der Finanzierung des Außenhandels mit Ländern des Mittleren und Nahen Ostens mit dem Fokus auf den Segmenten Nahrungsmittel und Medizin. Kontakt: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald T +49 89 21551900-0 F +49 89 21551900-9 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.de Investor Relations / Presse: Frederic Hilke IR.on AG T +49 221 9140970 E investor.relations@dfag.de 10.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 871027 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 871027 10.09.2019 ISIN DE000A2AA204 DE000A1R1CC4 AXC0070 2019-09-10/09:00