Guten Morgen,mit dem Durchbruch der 50-Tage-Durchschnittslinie hat der S&P 500 ein klares Signal in Richtung Rekordkurse gesetzt. Es ist u.E. nur eine Frage der Zeit, vielleicht weniger Tage. Dow Jones und NASDAQ folgen dem wie üblich. Die Rahmendaten lassen dies zu, denn noch immer liegen keine handfesten Rezessionssignale auf dem Tisch. Die viel diskutierte inverse Zinskurve ist das Ergebnis zahlreicher Entwicklungen am Geldmarkt und kann allein nicht als 100%-ig treffsicheres Indiz für eine bevorstehende Rezession herhalten. Ja, eines Tages wird auch die US-Wirtschaft drehen, aber nicht jetzt.Die Kernfrage lautet, wie es weitergeht. Ohne Twitter-Störfeuer seitens des US-Präsidenten sollten die Kurse in der Lage sein, neue Höhen zu erreichen. Denn zahlreiche Indikatoren und Daten aus der US-Wirtschaft zeigen eine klare Stabilisierung bzw. leichte Anzeichen einer Erholung. Das Bild ist gemischt, aber eher positiv als negativ. Die demnächst anstehende Berichtssaison im Oktober wird dies vermutlich belegen. Stimmen die Ergebnisse und die Erwartungen der Unternehmen mit den Daten der Wirtschaft überein, steht einer Weihnachtsrally nichts im Wege.

Den vollständigen Artikel lesen ...