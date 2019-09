Nach der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den letzten zwölf Monaten will die LPKF Laser & Electronics AG (ISIN: DE0006450000) ihre Performance weiter verbessern. Gestern erhöhte die LPKF ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019 und die langfristigen EBIT-Margenziele. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet der Vorstand bei einer stabilen Entwicklung der Weltkonjunktur jetzt mit einem erhöhten Konzernumsatz zwischen 135 und 140 Mio. EUR (vorher: 130 und 135 Mio. EUR) und einer ebenfalls erhöhten EBIT-Marge zwischen 12 % und 14 % (vorher: 8 % und 12 %). Das entspricht einem ROCE zwischen 20 % und 25 % (vorher: zwischen 10 % und 15 %). In den Folgejahren will LPKF die Profitabilität weiter steigern und eine EBIT-Marge von mehr als 14 % (vorher: mehr als 12 %) erwirtschaften. "Wir sind als Hochtechnologie-Unternehmen sehr gut aufgestellt, ...

