Vom Beginn der Internationalen Automobilausstellung am heutigen Dienstag profitieren alle Autowerte. Und die Deutsche-Bank-Aktie ist begehrt.

Der Dax legt nach drei positiven Handelstagen am heutigen Dienstag eine Atempause ein. Zur Eröffnung notiert der Dax 0,2 Prozent im Minus und notiert bei 12.03 Zählern. Noch am gestrigen Handelstag konnte der Leitindex 0,3 Prozent auf 12.226 Punkte steigen.

Vom Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) profitieren sämtliche Automobilwerte. Zulieferer Continental führt die Dax-Gewinnerliste mit einem Plus von 1,3 Prozent, auch BMW, Daimler und VW verzeichnen Wertzuwächse.

Die Anlegerstimmung signalisiert zudem weiter steigende Kurse. "Die Zeichen stehen auf Fortsetzung der Rally, zumindest für diese Woche", meinte Stephan Heibel nach Auswertung der wöchentlichen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weiterer Indikatoren.

Zwar hat sich die Stimmung der Anleger aufgrund der steigenden Kurse in den vergangenen Tagen deutlich verändert, aktuell ist sie schon fast euphorisch. Euphorie gilt laut Sentiment als Indiz für bald fallende Kurse."Deswegen wäre es fahrlässig, eine Prognose über einen längeren Zeithorizont auszugeben", sagt der Sentimentexperte. "Doch für die kommenden Tage sieht es gut aus."

Zudem bleiben die Privatanleger bei ihrem Verhalten, das sie bereits in der vergangenen Woche an den Tag gelegt haben: Je stärker der Dax steigt, desto mehr setzen sie auf fallende Kurse.

Das zeigt zumindest das Euwax-Sentiment der Börse Stuttgart an, das am gestrigen Handelstag noch tiefer gefallen ist. Dieser Indikator wird anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax berechnet und zeigt einen deutlichen Überhang an Short-Produkten in den Anleger-Depots an. Short-Hebelprodukte steigen, wenn die Kurse fallen.

"Das Verhalten der Privatanleger lässt darauf schließen, dass die Rally bislang insbesondere von ausländischen Investoren ausgelöst wurde", erläutert Sentimentexperte Heibel. Zusammen mit einem aktuell hohen Investitionsbedarf lässt das den Schluss zu: Viele Anleger warten auf Einstiegskurse und dürften durch solch ein Verhalten einen größeren Einbruch an den Märkten verhindern.

Diese derzeit laufende Erholung an den Aktienmärkten ist bislang eine saisontypische. Die Kurse steigen von einem Tiefpunkt Ende August (in diesem Jahr 11.266 Punkte) zumindest bis in die zweite Septemberhälfte. Ein ähnliches Szenario gab es beim Dax beispielsweise in den Jahren 2017, 2014 und 2013.

Ob die Erholung dann in eine längere Rally übergeht, dürfte sich auch bald entscheiden. Die Sitzung der US-Notenbank ist am 17. und 18. September ist das erste wichtige Datum. Das Treffen könnte neuen Schwung in die Märkte bringen, oder aber auch die Erholung jäh beenden.

