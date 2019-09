Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet

Chinas Verbraucherpreise sind im August wegen substanzieller Preissteigerungen von Schweinefleisch stärker als erwartet gestiegen. Wie Chinas nationale Statistikbehörde berichtet, lag der Verbraucherpreisindex im August um 2,8 Prozent höher als im Vorjahr. Der Anstieg übertraf die Schätzungen von 14 Ökonomen, die in einer Umfrage des Wall Street Journal im Schnitt mit einem Plus von 2,6 Prozent gerechnet hatten.

Förderung für Elektro-Ladestationen läuft nur schleppend

Der vom Bund angestoßene Ausbau der Lade-Infrastruktur für Elektro-Autos kommt trotz hoher bereitgestellter Mittel kaum voran. Seit 2016 seien für den Bau von Strom-Zapfsäulen zwar bereits 309,4 Millionen Euro Fördermittel beantragt worden - doch wegen der langsamen Bürokratie seien davon erst 80 Millionen bewilligt und 12,7 Millionen Euro ausgezahlt worden, erklärte das Verkehrsministerium nach Angaben der Bild-Zeitung. Von den beantragten 31.742 Zapfsäulen seien erst 5.770 und damit 18 Prozent tatsächlich aufgestellt.

Johnson scheitert erneut mit Antrag auf vorgezogene Neuwahlen

Kurz vor der fünfwöchigen Zwangspause für das britische Parlaments haben die Abgeordneten in London Premierminister Boris Johnson eine weitere Niederlage zugefügt: Der konservative Regierungschef scheiterte auch im zweiten Anlauf mit seinem Antrag auf vorgezogene Neuwahlen. Zuvor war ein Gesetz in Kraft getreten, das einen Brexit ohne Abkommen verhindern soll. Ungeachtet dessen betonte Johnson, dass er keinesfalls eine Verschiebung des EU-Austritts beantragen werde.

Unterhaus fordert von Regierung Herausgabe interner Brexit-Dokumente

In seiner letzten Sitzung vor der Zwangspause hat das britische Unterhaus eine Erklärung verabschiedet, wonach die Regierung sämtliche internen Unterlagen zu den Auswirkungen eines EU-Austritts ohne Abkommen offenlegen muss. 311 Abgeordnete stimmten für den Antrag eines konservativen Abgeordneten, 302 votierten dagegen. Die Erklärung ist rechtlich nicht bindend, dürfte aber schwer zu ignorieren sein.

Globale Initiative ruft zu Investitionen in Anpassung an Klimawandel auf

Eine globale Initiative unter Führung von Ex-UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Weltgemeinschaft aufgerufen, nicht nur aus humanitären und Umweltschutzgründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Interessen mehr für die Anpassung an den Klimawandel zu tun. Anpassung sei auch ein "ökonomischer Imperativ", heißt es mit Blick auf die Folgen der Erderwärmung in einem Bericht, den die Globale Kommission für Anpassung vorstellte.

Conte gewinnt Vertrauensabstimmung in Italiens Abgeordnetenhaus

Das Abgeordnetenhaus hat der neuen italienischen Regierung unter Ministerpräsident Giuseppe Conte sein Vertrauen ausgesprochen. 343 Abgeordnete stimmten für das Bündnis aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und sozialdemokratischer PD unter dem parteilosen Conte, 263 dagegen. Drei Abgeordnete enthielten sich. Am Dienstag ist auch noch im Senat eine Vertrauensabstimmung vorgesehen.

Netanjahu: Iran hat geheime Atomanlage zerstört

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat dem Iran vorgeworfen, eine geheime Anlage zur Herstellung von Atomwaffen zerstört zu haben. Netanjahu sagte, Teheran habe den Standort in der Nähe der Stadt Abadeh im Zentrum des Landes zwischen Juni und Juli dieses Jahres vernichtet. Dies sei geschehen, nachdem die iranische Regierung mitbekommen habe, dass die Anlage von Israel entdeckt worden sei.

Trump erklärt Friedensgespräche mit Taliban für "tot"

US-Präsident Donald Trump zieht zumindest für die nähere Zukunft eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit den radikalislamischen Taliban nicht in Betracht. Diese Gespräche "sind - was mich betrifft - tot", sagte er in Washington. Er teilte zudem mit, dass die US-Streitkräfte ihre Angriffe gegen die Taliban in den vergangenen Tagen deutlich ausgeweitet hätten.

US-Opposition rückt möglichem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump etwas näher

Die Opposition im US-Kongress will sich konkreter als bislang mit einem denkbaren Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump befassen. Der Vorsitzende des Justizausschusses im von den Demokraten kontrollierten Repräsentantenhaus, Jerry Nadler, kündigte für diesen Donnerstag den ersten formalen Schritt in Richtung eines möglichen "Impeachment" an. Das Gremium soll über eine Resolution abstimmen, welche die Regeln für die Vorbereitung eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens festlegt, wie Nadler ankündigte.

Neuer Wirbel um Nutzung von Trump-Clubs für Regierungszwecke

Um die Nutzung von Luxusresorts aus dem Geschäftsimperium von US-Präsident Donald Trump für Regierungszwecke gibt es neuen Wirbel. Bekannt wurde jetzt, dass die Besatzung eines US-Militärhubschraubers bei einem Zwischenstopp auf dem Weg nach Kuwait im Frühjahr in einem Trump-Golfclub in Schottland übernachtet hatte. Die US-Luftwaffe leitete daraufhin eine "vollständige Überprüfung" ihrer Auswahlkriterien für Flughäfen und Hotels bei Auslandsreisen ihres Personals ein.

Seoul: Nordkorea feuert zwei "Projektile" ab

Wenige Stunden nach einem Gesprächsangebot an die USA hat Nordkorea offenbar erneut einen Raketentest vorgenommen. Pjöngjang habe am Dienstagmorgen zwei "nicht identifizierte Projektile" abgefeuert, teilte die südkoreanischen Armee mit. Die Geschosse seien rund 300 Kilometer weit geflogen und im Meer gelandet. Der Generalstab in Seoul verurteilte den neuen Test. Die US-Regierung erklärte, sie verfolge die Entwicklungen aufmerksam.

Nordkorea will Gespräche mit den USA wieder aufnehmen

Nordkorea will noch im September wieder Gespräche mit den USA führen, nachdem es monatelang keine Fortschritte in den Verhandlungen um eine Denuklearisierung des Landes gab. "Wir sind bereit, uns gegen Ende September mit den USA zusammenzusetzen", erklärte Nordkoreas Vize-Außenminister Choe Son Hui laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Im August hatte er noch gewarnt, Nordkoreas Erwartungen an den Dialog mit den USA würden allmählich sinken.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Juli +0,3% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Aug -0,6% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Aug +2,1% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Aug PROG: -0,5% gg Vm, +2,2% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Aug -0,7% gg Vm, +1,6% gg Vj

US/Verbraucherkredite Juli plus 23,29 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Juni revidiert plus 13,78 Mrd USD (vorl: plus 14,6 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2019 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.