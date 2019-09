BERLIN (dpa-AFX) - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat davor gewarnt, beim Kampf gegen die Klimakrise und die Erderhitzung den Fokus zu sehr auf Deutschland zu legen. "Der Himmel gehört allen, das Klima retten wir nicht in Deutschland", sagte der CSU-Politiker am Dienstag im der RTL/n-tv-Sendung "Frühstart". "Wenn in Afrika und Indien, deren Bevölkerung dramatisch wächst, in den nächsten Jahren jeder Zugang zu Elektrizität bekommt, dann bedeutet das 1000 neue Kohlekraftwerke." Es müsse in Innovation und Technologietransfer investiert werden. "Das schafft Arbeitsplätze hier und Zukunft dort", sagte Müller./cco/DP/jha

