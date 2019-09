SAP hat gegenüber seinen Konkurrenten einen entscheidenden Vorteil: den Standort Deutschland. CEO Bill McDermott verrät in einem Interview, weshalb.In einem Interview gegenüber Reuters sagt SAP-Chef McDermott: "Die Tatsache, dass Deutschland exzellente Verbindungen in den öffentlichen und privaten Sektor Chinas hat, hilft uns ohne Frage." Auch in Zeiten des Handelskriegs habe SAP ein Auge auf Aufträge von chinesischen Staatskonzernen.SAP-Rivalen wie Microsoft ist es dagegen Verboten mit chinesischen ...

