Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 440 US-Dollar belassen. Die Download-Zahlen der App des Videodienstes in den ersten sieben Wochen des dritten Quartals deuteten auf eine breit angelegte Erholung der globalen Geschäftstrends hin, schrieb Analyst Douglas Mitchelson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit könnte sich die "unerklärlich schwache" Entwicklung im zweiten Jahresviertel wieder umkehren./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2019 / 03:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-09-10/09:31

ISIN: US64110L1061